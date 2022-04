Lidé nemají pocit, že za nimi média stojí, říká novinářka Saša Uhlová

Reakce na její texty na webu A2larm byla obrovská. „Ani ve snu jsem nečekala takovou reakci,“ říká Uhlová. „Nebyla jsem připravená na to, že až mi skončí práce, že pak nebudu mít klid. Trvalo to vlastně až do covidu,“ vzpomíná. Po sérii reportáží vznikl s použitím záznamů skryté kamery dokument Hranice práce, následovala kniha Hrdinové kapitalistické práce a hlavně – o tématu se začalo mluvit.

Právě děti – konkrétně tematika poporodní péče – ji ale nakonec k novinařině dovedly. Po porodu jí totiž nebyl umožněn dřívější odchod z nemocnice. „Rok po mě se to stalo jedné učitelce. Odešla z porodnice a zpátky ji odvezla policie. Já jsem o tom napsala komentář do Lidovek a oni nejenom, že mi to zveřejnili, ale udělali z toho téma,“ vzpomíná na období před 15 lety, kdy začínala psát. Dopad, který její text měl, ji překvapil a zároveň přesvědčil, že se má novinařině věnovat dál, takže vzala nabídku pracovat v Deníku Referendum. Od komentářů postupně „dozrála“ k reportážím.

K zásadnímu zlepšení pracovních podmínek, kromě dílčích změn, to ale podle Uhlové nevedlo. „Podmínky pro zaměstnance se někde zhoršily minimálně dočasně,“ uvádí Uhlová s tím, že důvodem byl i koronavirus a s ním spojené větší množství práce. „Nějaký boom zlepšení pracovních podmínek, tak to tady nebylo,“ dodává.

Co se za těch pět let od reportáží zlepšilo, jsou finanční podmínky. „Zvýšily se mzdy relativně radikálně. V tuhle chvíli, když člověk žije někde, kde neplatí nájem, třeba bydlí ve vlastním nebo platí minimálně, tak už se za tu minimální mzdu třeba dá žít. Předtím to nebylo ani na pokoj v Praze,“ říká Uhlová.

„V mediích chyběl a chybí pohled odjinud“

Sociální témata i tak podle Uhlové zůstávají na okraji mediálního zájmu a důvodů je několik. „Máme tady dědictví devadesátek, kdy se do médií dostali lidé, kteří relativně rychle uspěli, protože tam bylo volno. Myslím, že zvnitřnili to, že žijí v nejbáječnějším ze všech světů, protože nechtěli, aby se vrátil komunismus. Každá kritika toho, v čem žijeme, volá po tom, aby to bylo jako předtím – tak to vůbec není,“ popisuje Uhlová. Dcera Petra Uhla a Anny Šabatové má sama na období po revoluci i špatně vzpomínky. „Přišla ostrakizace všeho levicového a tím pádem i částečně mojí rodiny,“ vzpomíná.

Dalším důvodem toho, že v médiích „chyběl a chybí pohled odjinud“, je pak náročnost taková témata vůbec zpracovat. „Sociální reportáž vyžaduje jednak nasazení a jednak to člověka deptá psychicky,“ uvádí Uhlová.