V bundě, čepici a potmě. Po požáru pracují novináři Economie v provizorních podmínkách

„Na začátku byl největší problém, jestli se dostaneme k disku, kde bylo nové zlomené číslo Respektu, takže se to lámalo znovu u některých redaktorů doma celé od začátku, takže to byla zdvojená práce. Jinak bylo chladněji než normálně a méně světla, ale práce vcelku probíhala běžně,“ popisuje teď krizovou situaci Kundra.

Vydání bylo podle šéfredaktora Hospodářských novin Martina Jašminského ohroženo, ale vše dobře dopadlo. „Když to spadlo, tak jsme měli velkou obavu, protože nás to samozřejmě zasáhlo ve fázi rozpracování textů, a to jsme netušili, jestli až se vrátíme, až náš redakční systém zprovozníme, zda to najdeme,“ objasňuje.

„Nepovolaným vstup zakázán“

Oprava bude trvat několik týdnů, redaktoři jsou tak nyní z velké časti doma, jejich editoři nebo třeba korektoři stále zůstávají. Místo velké společné redakce ale sedí v malých kancelářích ve vedlejší budově.