Pěvkyně Maria Callas se proslavila dramatickým talentem i životem. A zůstává slonem v místnosti

Po válce se na tři roky vrátila do rodných Spojených států, aby se zkusila prosadit tam. Nepovedlo se. Při konkurzu do Sanfranciské opery jí dirigent a manažer Gaetano Merola doporučil, aby odjela zahájit kariéru do Itálie a pak se vrátila. Před italským operním publikem debutovala ve 24 letech v srpnu 1947 ve Veroně. Kritika psala o vycházející hvězdě a tato předpověď se naplnila. Mimořádný úspěch odstartoval hvězdnou pěveckou kariéru.

Hvězdný nástup Marii Callas na scénu a tichý odchod z ní spadá do období, kdy operní inscenace vyvolávaly nadšení nejen mezi elitou. Když triumfovala recitálem v prosinci 1958 v pařížské Opeře, dostalo se její vystoupení díky Eurovizi do dvanácti zemí. A z nahrávky jejího výkonu v La Traviatě vznikaly pirátské kopie.

Callas, Onassis… a Jackie

Publikum svou „božskou“ (La Divina) Mariu většinou milovalo. Nevadily mu ani její rozmary a skandály hodné opravdové primadony. Callas dovedla nečekaně odvolat představení a žádala extrémně vysoké honoráře. Náročná byla i na sebe. Při zahájení sezony v Římské opeře v roce 1958 například nechala jít kvůli své indispozici obecenstvo, mezi kterým byl i tehdejší italský prezident Giovanni Gronchi, po prvním dějství Belliniho Normy domů. „Vyžaduji i od sebe jen to nejlepší,“ vysvětlila.

Tisk se zajímal o její talent, ale i skandály. Časopisy po celém světě řešily výsledky drastické odtučňovací kúry i nový vztah pěvkyně. „Jsme dva nejslavnější Řekové na světě, víte to?“ řekl jí prý muž, který jí byl představen v roce 1957. „A čím jste se proslavil vy, pane Onassisi?“ odvětila Callas.

Kvůli řeckému rejdaři a miliardáři opustila manžela, italského průmyslníka Giovanniho Battistu Meneghiniho, a byla ochotná ukončit i pěveckou kariéru. Jenže Aristoteles Onassis o dekádu později navlékl snubní prsten jiné slavné ženě – vdově po americkém prezidentovi Jackie Kennedyové. „Jen moji psi mě nezradili,“ podotkla Callas, když se o svatbě dozvěděla z tisku.

Hlas jí poprvé selhal během představení Normy v La Scale v lednu 1958. V následujících letech se úplně stáhla z divadelních pódií a absolvovala pouze několik studiových nahrávání a koncertních recitálů po Evropě. V dopise z poloviny šedesátých let dávala najevo své profesionální pochybnosti, únavu i obtíže, s nimiž se potýkala, když se snažila změnit techniku zpěvu.

Naposledy veřejně vystoupila v Japonsku v listopadu 1974. Stáhla se do ústraní svého pařížského bytu a udělovala mistrovské lekce. Zemřela o tři roky později ve věku třiapadesáti let na infarkt myokardu. Urna s jejími tělesnými ostatky byla nejdříve umístěna na hřbitově a po pokusu o její krádež přemístěna na neznámé bezpečnější místo. Přání pěvkyně, aby místem jejího posledního odpočinku bylo Egejské moře, bylo splněno až v roce 1979.

Odkaz nesou nahrávky i Angelina Jolie

Její umění zůstalo zachováno na nahrávkách, převážně zvukových. „Callas, jedinečná diva 20. století, nám v některých ohledech není tak vzdálená, při normální délce života by se dožila 21. století. Díky těm mnoha nahrávkám – donekonečna remasterovaným, vydávaným v nových obalech a reedicích – zůstala v našich uších jako měřítko toho, co je v opeře možné, hudebně i emocionálně,“ podotýká hudebník kritik Zachary Woolfe ve svém článku pro The New York Times.

Diskografii Marii Callas dominuje záznam její Medey. Nastavená laťka platí i šedesát let poté, co hrdinku Cherubiniho kusu ztvárnila v milánské La Scale. „Promluvme si o slonovi v místnosti,“ shrnula sílu odkazu sopranistka Sondra Radvanovsky, která loni stejnou roli nastudovala v Metropolitní opeře.

Věhlas operní divy připomene také životopisný film, který chystá režisér Pablo Larraín. Slibuje, že filmový příběh přiblíží Marii Callas jako legendu i kontroverzní umělkyni. Hlavní roli svěřil Angelině Jolie. Čeští diváci mohou slavnou sopranistku „potkat“ v mladoboleslavském divadle. Mezzosopranistka Dagmar Pecková hraje Marii Callas v době profesního útlumu.