Úplná Maria Callas! Pecková uděluje v Mladé Boleslavi Mistrovskou lekci

Hra amerického dramatika Terrence McNallyho je hodinou zpěvu i života. Odehrává se v době, kdy byla Maria Callas v profesním útlumu. Učila tehdy začínající zpěváky. „V operním prostředí už čtyřicet let působím. Obě jsme zažily vrcholy i pády, akorát v mém věku už byla Maria Callas mrtvá,“ poznamenává Dagmar Pecková.

Společné ale podle režiséra Petra Mikesky mají mnohem víc. O tom, že první velkou činoherní roli odehraje mezzosopranistka právě v Mladé Boleslavi, byl přesvědčen od prvního jevištního setkání. Viděl v ní ideální představitelku temperamentní divy.

„Byla tu hostem v talkshow a já z ní nemohl spustit oči. Už mi běželo hlavou: To je úplná Maria Callas! Tou vnitřní energií, tím, jak mluvila,“ popisuje, jaký v něm Pecková zanechala dojem.

Dášo, to si zkoušej v Metropolitní

Zkušenou pěvkyni nečeká během sto padesáti minut na jevišti téměř žádné zpívání, zato se musí zhostit často dlouhých monologů. „Petr se mě ujal a za tři čtvrtě roku mi udělal rychlokurz DAMU,“ zhodnotila zkoušení Pecková. „Ani z jedné strany nestálo ego jako bariéra. Dovolil jsem si světové mezzosopranistce třeba říct: Dášo, to zkoušej v Metropolitní, ale netahej mi to do Boleslavi,“ doplnil režisér.

Sám si v představení také zahrál. Spolu s Malvínou Pachlovou, Veronikou Bajerovou, Zdeňkem Dočekalem a Matějem Vejdělkem.