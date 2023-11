Patrik Hábl zavede v Liberci návštěvníky do dalekého Horozemí

V Cestě do dalekého Horozemí využívá Patrik Hábl monumentality galerijního prostoru, někdejších městských lázní. „Od začátku jsem tušil, že by bylo dobré rozehrát velkou hru labyrintů lesů, ve které se může divák ztratit, kterou bude procházet, kde se pokusím tenhle monumentální prostor zahustit,“ uvedl výtvarník.

Háblovým vyjádřením bývají lyricko-meditativní krajiny. V Liberci vytvořil Horozemí, jehož hlavní část má evokovat mystickou krajinu hor a vodopádů a rozeklané horské masivy protkané hlubokými údolími v mlžném oparu. „Člověk vchází a dostává se do jakéhosi speciálního údolí,“ uvedl ředitel galerie a kurátor výstavy Filip Suchomel.

Dialog mezi východem a západem

Pro navození kýženého dojmu použil Hábl několikametrové svislé i vodorovné svitky. Některé namaloval speciálně pro libereckou výstavu, jiné už vystavil třeba před deseti lety v Národní galerii.

Podle Suchomela, profesí japonologa a kunsthistorika, evokují Háblovy svitky tradiční krajinomalbu Dálného východu. „Věnuji se léta přesahům mezi východem a západem a Patrik je ideální případ tohoto dialogu. Našel cestu,“ podotýká Suchomel.

Svitky vidí návštěvníci z líce i rubu, Hábla zajímá interpretace jeho děl od těch, kteří se na ně dívají. „Když jdu na horu, je pro mě důležitý výšlap, co prožívám, než tam vyjdu. Pro mě cesta je cíl. Totéž je u výstavy, co zažiju, co si vyzkouším, protože jsou obrazy různě nakloněné. Znamená to pro mě jakousi premiéru v instalaci i ve vnímání diváka, jak to bude číst,“ poznamenal výtvarník.