Česká filharmonie zahajuje 128. sezonu. S Dvořákem vyjede do světa, doma připomene Smetanu

Česká filharmonie chystá operu Libuše, v zahraničí se pak předvede s Dvořákovými skladbami – vyjede na jarní asijské turné, v létě pak plánuje koncerty po Evropě. „Rok 2024 uzavřeme z New Yorku. Z toho máme velkou radost, protože po dlouhé době vystoupíme hned třikrát v Carnegie Hall a budeme tam hrát tři různé programy. Bude to průřez českou hudbou se slavnými sólisty – na cello vystoupí Yo-yo Ma, na housle Gil Shaham a na klavír Daniil Trifonov,“ vyjmenovává Mareček.

Uplynulou sezonu Mareček vnímá jako úspěšnou, protože se do sálů vrátili diváci, a věří, že ta 128. bude výjimečná – mimo jiné proto, že bude spjata s Rokem české hudby a také dvoustým výročím narození Bedřicha Smetany. Nynější zahajovací koncerty má za jakýsi prolog k dění v příštím roce.

Připomíná, že v New Yorku nepůjde jen o vystoupení České filharmonie, americkým divákům se představí také Pražský filharmonický sbor či Pavel Haas Quartet. „Bude to takový český festival v New Yorku,“ říká Mareček.

Nadcházející sezonu Česká filharmonie pozve řadu hostujících hudebníků, Mareček vyzdvihl dva debuty. Britský dirigent s italskými kořeny Antonio Pappano povede koncert k výročí sametové revoluce a českým divákům se představí také ruský dirigent Tugan Sochijev, jenž se po ruské invazi na Ukrajinu vzdal místa v moskevském Velkém divadle. Únorové koncerty v Rudolfinu přijede dirigovat Simon Rattle, který už s filharmonií spolupracoval před deseti lety.

Novinky jsou spjaty také právě s Rudolfinem. To prochází rekonstrukcí vnitřních prostor a Mareček se těší zejména na úpravy zvenčí: „To bude střešní terasa, máme projekt, který ji zpřístupní veřejnosti. Je to jeden z nejhezčích výhledů na Prahu,“ komentuje s tím, že finance už se podařilo díky mecenášům a sponzorům zajistit, termín otevření terasy zatím ale známý není.