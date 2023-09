Narodil se v Brně, zemřel v Dachau. Dědici zavražděného kabaretiéra dostali zpátky obrazy za miliony

V polovině padesátých let švýcarský obchodník prodal většinu Schieleho děl z Grünbaumovy sbírky majiteli newyorské galerie Otto Kallirovi. Americký galerista věděl, komu obrazy původně patřily, protože si je od Grünbauma kdysi, v roce 1928, zapůjčil na výstavu, kterou pořádal ve Vídni. Dokonce si je prohlížel u kabaretiéra v bytě.

Kallir získané obrazy dále rozprodal různým soukromým sběratelům a institucím, kde je dohledal a zabavil úřad státního zástupce.

Podpis vynucený zbraní se nepočítá

Kauza týkající se jejich restituce sahá do roku 1998. Přerostla tehdy dokonce v diplomatický spor, do něhož se zapojila i ministerstva zahraničí.

Manhattanské státní zastupitelství se totiž pokusilo u soudu domoci nařízení, aby Muzeum moderního umění v New Yorku nemuselo vracet zpět do Rakouska dvě zapůjčená Schieleho díla. Jako důvod státní zástupce uvedl nutnost prověřit obvinění, že obrazy zabavené židovským majitelům se po druhé světové válce dostaly neoprávněně do soukromých sbírek. V tomto případě díla zapůjčila do newyorského muzea vídeňská nadace. Soud ale zabavení zamítl.

V roce 2018 se dědicové obrátili na soud ve státě New York a získali zpět dva Schielesovy obrazy od londýnského obchodníka s uměním. Rozsudek konstatoval, že Grünbaum vlastnil díla před válkou a nevzdal se jich dobrovolně, protože „podpis pod pohrůžkou střelnou zbraní nemůže vést k platnému převodu“ něčího majetku.

Prodej obrazů podpoří hudebníky, další díla se hledají

„Fritz Grünbaum byl člověk neuvěřitelného ducha a jeho památka žije dál prostřednictvím uměleckých děl, která se konečně vracejí jeho příbuzným. Doufám, že tento okamžik může sloužit jako připomínka toho, že navzdory strašlivé smrti a zkáze způsobené nacisty není nikdy pozdě získat zpět něco z toho, co jsme ztratili, uctít oběti a zamyslet se nad tím, jak jsou jejich rodiny dodnes ovlivněny,“ řekl manhattanský státní zástupce Alvin L. Bragg.

Sedm obrazů, které Grünbaumova rodina nyní převzala, bylo oceněno na 780 tisíc až 2,75 milionu dolarů za jeden (v přepočtu až necelých 63 milionů korun). Samostatně bylo dědicům již dříve vráceno osmé dílo z pozůstalosti sběratele Sergeho Sabarského, odborníka zejména na tvorbu právě Egona Schieleho.

„Požádali jsme státního zástupce, aby prošetřil všechna umělecká díla prodaná přes New York, a věříme, že se jich objeví mnohem více,“ uvedl právní zástupce dědiců Raymond Dowd. Manhattanští státní zástupci oznámili, že vedou vyšetřování nejméně tuctu Schieleho děl, která byla podle nich uloupena nacisty a v určitém okamžiku obchodována přes New York.