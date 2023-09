Otáčivé hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě si diváci užijí i nadále. Památkáři prodlouží smlouvu

„Pokud víme, tak i pro Národní památkový ústav je přijatelná lhůta dvou až tří let. Myslím si, že pokud se podaří ta spolupráce tak, jak je teď nastavena, tak bychom potom výhledově uzavřeli smlouvy i na další časová období,“ uvedla náměstkyně primátorky Českých Budějovic pro kulturu Zuzana Kudláčková (Piráti).

Ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek věří, že jednání se blíží vzájemné dohodě, která vyústí ve víceletou smlouvu. „Ideálně bychom chtěli třeba deset let, to by bylo bezvadné, ale alespoň tři roky,“ řekl.

Jihočeské divadlo už proto chystá příští sezónu nejen v kamenném divadle, ale i na Otáčivém hledišti. Odehraje celkem patnáct premiér – z toho jednu na venkovní scéně právě v Českém Krumlově. Podle Průdka půjde o Rozum a cit podle Jane Austenové v režii nastupující ředitelky Jihočeského divadla Martiny Schlegelové. Letos na Otáčivém hledišti diváci poprvé zhlédli taneční divadlo Egon Schiele: Autoportrét.

Zámek Bellarie u Otáčivého hlediště, který divadelníci využívají jako kulisy, památkáři na jaře zpřístupní návštěvníkům. „Část letní sezony 2024 v zámecké zahradě před Bellarií bude sloužit provozu divadla a část letní sezony bude Národní památkový ústav využívat opravenou a restaurovanou budovu Bellarie jako památku zpřístupněnou veřejnosti. Detailní harmonogram provozu divadla v kombinaci se zpřístupněním Bellarie veřejnosti bude součástí připravované smlouvy,“ sdělil ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.