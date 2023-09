Dejvické divadlo v dokumentu. „Nešli jsme cestou bulváru, ale krizím se nevyhýbáme“, prozradil Myšička

Myšička: Nejsme žoldáci

Dejvické divadlo se dá bez nadsázky označit za fenomén. „Kromě toho, že se poctivě snažíme dělat svoji práci, tak se snažíme, aby to bylo také o souhře mezi námi. Divák nevidí jednotlivé hvězdy, ale vidí souhru nás všech, je to kolektivní práce. A důležité je i to, že herci nejsou jen žoldáky, kteří plní své úlohy, ale hrají o něčem, o čem si také něco myslí, a sdílejí s divákem svůj osobní životní postoj,“ míní Myšička.

Posoudit jeho slova budou moci i diváci České televize, která 5. září odvysílá v přímém přenosu představení Každý má svou pravdu. Více než století stará hra Luigiho Pirandella zpochybňuje existenci jedné pravdy a zamýšlí se nad ignorováním blížící se celospolečenské katastrofy.

S Martinem Myšičkou se lze v televizi potkat i v komediálním seriálu Osada, jehož druhá řada startuje ve vysílání 1. září. Do Osady přišel jako nepraktický ajťák, který i dříví seká podle návodu na internetu, ale nakonec prošel proměnou v poměrně radikálního chataře.