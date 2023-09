Festival v Benátkách promítá slovenský film z bombardovaného Charkova. O dětech žijících v metru

Světloplachost byla zařazena do nezávislého doprovodného programu Giornate degli Autori, který snímky vybírá s důrazem na originalitu a nezávislost. Aktuální ročník mimo jiné věnuje pozornost dramatům, které se ve světě odehrávají, ať už je to palestinsko-izraelský konflikt, protesty v Íránu nebo ruská agrese vůči Ukrajině.

Ivan Ostrochovský a Pavol Pekarčík přijeli na Ukrajinu s humanitární pomocí na jaře roku 2022. Přebývali v metru spolu s ukrajinskými uprchlíky.

„Uvědomili jsme si, že oči celého světa budou upřeny do první linie. Proto jsme se rozhodli najít něco, co se nejvíce blíží ‚obyčejnému životu', a zachovat to, jak nejlépe umíme: najít okamžik skutečné lidskosti v době ničivé hrůzy,“ vysvětlují na webu benátského festivalu své pohnutky k natočení snímku.

Bezcílný, ale ne beznadějný život

Protagonistou je dvanáctiletý Niki, jehož rodina se při bombardování Charkova ukryla do stanice tamního metra. Jejich život se nuceně přesunul do podzemí, zatímco denní světlo se stalo synonymem nebezpečí.

Spolu s nimi takto žijí stovky dalších lidí, kteří se nemohou nebo nechtějí vrátit do devastovaného města. Niki zabíjí čas bezcílným touláním po opouštěných vagonech a nástupištích, nový svět a s ním i naděje se před ním otevře, když potká svou vrstevnici Viku.