Geislerová v karavanu s handicapovaným synem. Film inspirovaný skutečným příběhem uvede Cannes

Karavan vzniká v koprodukci Česka, Itálie a Slovenska, podíl na něm má i Česká televize. Děj je situován na italský jih, do Kalábrie, která je pro hlavní hrdinku Ester vysněným místem svobody. Zároveň se ale tento region potýká s chudobou, odchodem obyvatel za lepším životem a puncem místa spojeného s mafií.

„Producentská společnost Tempesta kromě tématu na Karavanu oceňuje, jakým nestereotypním způsobem režisérka Zuzana Kirchnerová pracuje s italskou krajinou a především i její snahu najít specifický filmový jazyk, kterým by vyjádřila Davidův nevšední způsob vnímání, typický pro autisty. Tím film obohacuje o další vizuální rovinu, aniž by zabředávala do zjednodušení či kýče,“ podotýká producentka Dagmar Sedláčková.

Geislerová: Film o lásce k sobě, dětem i ke svobodě

Do Itálie se vypraví i herečka Anna Geislerová. Na roli Ester si počkala zhruba pět let od čtení prvních verzí scénáře. „Čím déle jsem scénář znala, tím silnější se mi příběh zdál,“ přiznává.

„Je o lásce k sobě, k dětem, ke svobodě. O přijetí svých chyb, vin a odpuštění si. O mateřství a ženství a jejich temných vodách, o komplikovanosti vztahu matky a syna, kteří jsou na sobě závislí. O potřebě milovat a být milován.“

Představitele Davida našli tvůrci v talentovaném neherci Davidu Vodstrčilovi, vybrali ho z tří stovek zájemců o tuto roli. „Je naprosto geniální partner – před kamerou i mimo ni,“ chválí svého kolegu Anna Geislerová. V obsazení se objeví také herečka Jana Plodková.

„David Vodstrčil je neskutečně talentovaný mladý herec a v neposlední řadě Aňa Geislerová spolu s Janou Plodkovou hrají přesně, jemně, civilně,“ míní Zuzana Kirchnerová.