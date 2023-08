Letní Letná slibuje bratrovražednou show i farmu vzhůru nohama. Začíná poctou novému cirkusu

„Máme kulaté narozeniny a chceme vzdát poctu novému cirkusu, žánru či disciplíně, která je už po dvacet let součástí našeho života na Letné. Proto jsme spojili síly českých a švédských umělců, aby vzniklo něco jedinečného, něco, co na české novocirkusové scéně zatím nebylo,“ uvedl k zahájení ředitel a zakladatel festivalu Jiří Turek.

Show Aquanauts, ve festivalové variaci jako Pocta novému cirkusu, v sobě spojuje čtyři živly – vodu, oheň, vzduch a také lásku. Odehrává se ve vzduchu i ve vodě, vystřídá se v ní totiž na padesát akrobatů a také akvabel. Zahajovací show je přístupná zdarma, v repríze ji Letní Letná uvede ještě ve čtvrtek.

Návrat zahraničních akrobatů i české premiéry

Letos se představují umělci z patnácti zemí. Páteří zahraniční nabídky jsou soubory, které si diváky Letní Letné už získaly v některém z předchozích ročníků. Vrací se ale s jinými inscenacemi.

Například francouzsko-belgický Collectif Malunés přiváží představení BitByBit. Bratři Simon a Vincent Bruyninckxovi předvádí doslova bratrovražednou show, svou rivalitu i přátelství zprostředkovávají poměrně nebezpečnou cirkusovou technikou – zavěšeni na zubech.

Odlišnosti, a zároveň to, co nás spojuje, rovněž zkoumá energická inscenace Sabotage, za níž stojí velšský ansámbl NoFit State. Z kolébky nového cirkusu, tedy Francie, dorazí Cirque Aïtal s představením A ciel ouvert, které prý dá divákům pocítit, jaké to je být poháněn větrem, ozářen hvězdami a tančit, zpívat, skákat. Kanadský Cirque Alfonse sází na lehce surrealistickou farmářskou fantazii Animal. Akrobaté obrátí farmu naruby, aby oživili příběhy z dětství a také si stříleli z klišé spojených s venkovským životem.