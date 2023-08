František Němec slaví osmdesáté narozeniny. Gentleman divadla, shodují se kolegové

Děkovačka na jevišti divadla Ungelt proběhla i s nečekanou gratulací. Oficiality ale prý herec nemá rád a gratulanta Milana Heina oslavenec pokáral gestem. Kromě Ungeltu hraje i v Národním divadle. Herečka Iva Janžurová se s ním aktuálně potkává ve dvou inscenacích.

„Já se na Františka dívám z portálu a vychutnávám si jeho projev a i to, jakou má velkou odezvu při děkovačkách. Františku, já ti oficiálně blahopřeji. Jsi můj nejmilejší kolega, také opora v té naší generaci,“ vzkázala Janžurová.

Oblíbeným kolegou je už přes dvacet let v Národním divadle i pro Davida Prachaře. „Já mu přeji všechno nejlepší. Je pořád velmi vitální a má také pořád dobrou paměť. A pak na Františku Němcovi velmi obdivuji to, že vypadá elegantně, vždycky chodí v obleku. Vždy tu stavovskou čest nese s takovou hrdostí, že je herec, že to je krásné se na něj dívat,“ podotýká Prachař.

Populární u diváků je i díky filmům a seriálům. Eliška Balzerová se s ním potkala ještě před Nemocnicí na kraji města i v televizní inscenaci Podivín. Smysl pro humor projevoval při natáčení i s životním kamarádem Petrem Kostkou.

„Já jsem tehdy měla pocit, že jsem strašně tlustá, a pořád jsem říkala, že musím zhubnout, a oni mi pořád říkali ,Žížalko.‘ Takže říkali: ,Žížalo, pojď, už jsi dost hubená,‘ “ směje se Balzerová, která zároveň dodává, že i podle ostatních je Němec šlechtic českého divadla. „Takže Františku, moc tě zdravím, přeju ti všechno dobré a ještě hodně krásné práce a hlavně radost z tvých dcer a vnoučat,“ vzkázala Balzerová.

Zkrátka noblesní herec a profesionál, od kterého je stále co se učit, shodují se jeho herečtí kolegové.