Jak odložit konec světa. Francouzský komiks hledá cestu z klimatické krize

„Konkrétně pracujeme na heliem chlazeném reaktoru, který může mít obrovskou teplotu uvnitř a může nahradit spalování plynu v průmyslu,“ upřesnil Vácha. Navíc by měl sám produkovat další palivo a využívat to už vyhořelé ze současných elektráren. „Takže to odpovídá i na otázku, co budeme dělat, až nám začne docházet uran,“ dodává Vácha.

Takzvané množivé reaktory zmiňuje i komiks. Kritika ale Jancovicimu vyčítá zjednodušování a také zlehčování rizik spojených právě s jádrem. „Pár možná takových výroků tam bylo, jak jsou francouzské jaderné elektrárny neskutečně bezpečné a nemůže se nic stát,“ připouští Vácha. „Snažíme se, aby pravděpodobnost nehody byla extrémně nízká, ale naprosto ji vyloučit je nemožné. Cokoliv děláte, s sebou nese nějaké riziko,“ varuje.

Koupit si čas

Podle Michaely Markové se Jancovici netají tím, že jadernou energii považuje za nedílnou součást blízké budoucnosti lidstva. „Ale přímo píše, že nám koupí čas, abychom uvažovali o jiných a možná lepších řešeních,“ dodává překladatelka.

Rozvoj jaderné energie může trvat, například reaktor HeFASTo z Řeže bude sloužit nejspíš až po roce 2040. Už teď je ale podle knihy nutné, aby lidstvo snižovalo svou spotřebu. Že jde o problém, který lidi zajímá, svědčí i úspěch komiksu v rodné zemi autorů, Francii. Knihy Svět bez konce se tam prodalo přes 850 tisíc výtisků.