Buffy opět přemůže upíry, její návrat by ale divákům krev pít neměl

Gellarová v současnosti hraje v seriálu Dexter: Original Sin, který také staví na popularitě svého předchůdce a pozornost přesunul ze sympatického sériového vraha na jeho syna. I ten vraždí z dobrých pohnutek a se svým mrtvým otcem mluví aspoň v myšlenkách. Vnitřní monolog byl pro tvůrce způsob, jak do seriálu vrátit herce Michaela C. Halla. Zemřít měla původně i Buffy, konkrétně ve finále páté sezony, ale „zachránila“ ji její popularita – tvůrci ji tak nechali žít a přežít ještě další dvě série.

Jak přesně se Gellarová zapojí do pokračování Buffy, ještě není známo. Loni v prosinci v Show Drew Barrymoreové připustila, že jí comeback není proti srsti. A nalomil ji částečně právě i seriál Dexter. „Vždycky jsem říkala ­‚ne‘, protože (seriál Buffy) je uzavřený ve své bublině, a tak je to perfektní, ale když se díváte na pokračování Sexu ve městě a Dextera, uvědomíte si, že existují způsoby, jak to udělat. Rozhodně vás to přiměje přemýšlet: ‚No možná,‘“ prohlásila.

Přísně vzato se existence Buffy nedatuje od seriálu, jehož premiérová sezona byla odvysílána v roce 1997. Už pět let předtím totiž vznikl film s Kristy Swansonovou v titulní roli. Vizi teenagerky odhodlané postavit se temnotě ale zabil komediální posun, který z příběhu udělal téměř parodii a z filmu propadák.

Zato pozdější seriál získal ceny Emmy a na jeho úspěch dokázal navázat ještě spin-off o upírovi s duší Angelovi, který vydržel pět sezon, a rovněž komiksová série. Ta rozvíjí i další osudy Buffy.

„Feminism-friendly“ seriál

Ze své minulosti přináší seriál Buffy do současnosti několik rezonujících témat. Ta byla vyzdvihována už dříve. Seriózní analýze seriálu se věnovala dokonce řada akademických studií, pro něž se vžilo označení „buffyologie“.

Především postava přemožitelky upírů byla ve své době vnímána jako přelomové zobrazování mladých žen v televizi. Křehké blondýnky obvykle umíraly v hororových snímcích, ale najednou tu byla blonďatá dívka, která se sama postavila proti zlu a dokázala ho porazit. Navíc rozhodně nebyla hloupá a nechyběl jí smysl pro humor.

Časopis Time poznamenává, že tvůrci přišli jako jedni z prvních s „feminism-friendly“ postojem, který až později redefinoval popkulturu. Dobové vydání magazínu pak oceňuje, že Buffy tak činí bez kázání. „Pokud dokážu dospívajícím chlapcům zprostředkovat pohled díky dívce, která se ujímá vedení, aniž by o tom věděli, je to lepší, než si k nim sednout a prodávat jim feminismus,“ uvedli tehdy filmaři.