Miliony netřeba, pár tisíc stačí. Programy radí, jak začít sbírat umění

Nevlastní auto ani dům, ale obrazů zavedených i začínajících umělců má ve své sbírce přes dvacet. Barbora Půlpánová sběratelství propadla. A rozhodla se proto naučit i ostatní, jak se na trhu s uměním orientovat.

„U žijícího umělce máte v podstatě jistotu, že to dílo je pravé, koneckonců se ho na to můžete zeptat. Je dobré dbát na to, aby vám buď umělec nebo galerista, který ho zastupuje, vystavil certifikát pravosti nebo smlouvu,“ přiblížila zakladatelka EduArt Experience.

Barbora Půlpánová začínajícím sběratelům radí nákup děl hlavně neuspěchat. Ptát se na historii umělce, jeho výstavní činnost i na to, jak o umění a tématech, která zobrazuje, přemýšlí. I na to, proč dílo stojí tolik peněz.

Sběratelka: Investuji do toho, co se mi líbí

Nutností pro sběratelství podle ní nejsou ani velké peněžní obnosy. „Já si myslím, že to je takový mýtus, že když sbíráte umění, že potřebujete nutně miliony. Dá se začít i s pár tisíci korun. Pro mě je důležité, aby to dílo bylo autentické,“ uvedla.

Sběratelé utratili za umění v loňském roce na tuzemských aukcích více než 1,6 miliardy korun. Ne každý ale bere umění jako investici. „Přemýšlet nad uměním jako nad investicí mě velmi stresovalo. Jakmile jsem si to utřídila a rozhodla se investovat do toho, co se mi líbí, co mě zaujme, tak ze mě ten stres opadl,“ popsala sběratelka Katarína.