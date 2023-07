Vyrovnání s dědictvím kolonizace potrvá Austrálii stovky let, obává se Rolf de Heer

Proč takový pesimismus? Protože já vás znám coby režiséra filmů s nadějí.

Film je tak očividně pesimistický zřejmě kvůli tomu, že celá naše doba dnes je velmi pesimistická, a vlastně trvá i nadále.

Co tedy ovlivnilo vznik vašeho filmu? Covid, pandemie, lockdowny, migrační otázka, či kolonizace území bělošským obyvatelstvem?

Do určité míry to byla kombinace všeho, co se do té doby v mém životě událo. Všechny tyto vlivy a také doba, která v sobě zkombinovala pandemii a zároveň hnutí Black Lives Matters po celém světě. Politici říkali, že pandemie zase až tolik nevadí, protože při ní umírají především barevní lidé. Myslím si, že tohle samo o sobě stačí k vyvolání pesimistického vlivu.

Film se jmenuje Soumrak laskavosti (The Survival od Kindness). V jedné zahraniční recenzi zazněla otázka, která mi přišla příznačná, položím vám ji tedy také: Jaká laskavost?

Ta laskavost je zcela určitě v postavách žen a mužů černé pleti.

Předpokládám, že natáčení probíhalo v době lockdownů, a vím, že jste natáčel na mnoha místech Austrálie.

Film byl vlastně navržen tak, že bylo snadné se přizpůsobit covidovým omezením. Počítal s velice malým štábem. Také jsme měli malý počet herců. Většina natáčení se uskutečnila v exteriérech a také v odlehlých lokacích, kde bylo málo lidí.

Kde všude v Austrálii jste natáčel? Struktura filmu postpuje od pouště přes buš do lesa a do hor.

Natáčeli jsme ve dvou státech – v Tasmánii a v Jižní Austrálii. Ta cesta byla velice pečlivě naplánovaná tak, aby nebyl znát přechod mezi přesunem z Jižní Austrálie do Tasmánie.

Hlavní postavou filmu je žena, nazývá se jednoduše Černá žena. Hraje ji africká herečka Mwajemi Husseinová, jak jste ji našel? A neuvažoval jste o obsazení této role aboridžinskou herečkou?

Je úplně jedno, zda je to herec černé pleti, který je aboridžinského původu, nebo je z Afriky, nebo z Jamajky. V průběhu práce na filmu jsem neustále zjišťoval nové věci. Přišel jsem na to, že pokud bych do hlavní role obsadil aboridžinského herce, bylo by to opravdu obtížné, protože Australané by si film špatně vykládali. Chápali by ho tak, že je o Austrálii, ale tak to není. Můj snímek je globální.

Když jsem se začal zaobírat tématem filmu, měl jsem v hlavě velice jasnou představu. Černý muž v kleci na vozíku, uprostřed pouště, opuštěný. Byla to velice konkrétní představa, protože jsem myslel na herce Petera Djigirra.

Jenže když jsme se blížili k začátku natáčení, ukázalo se, že Peter tu hlavní roli hrát nemůže. Začal jsem hledat někoho jiného, koho do té hlavní role postavím. Příkladem ideálního protagonisty pro mě byla etiopská žena, na kterou jsem narazil úplně náhodou, a říkal jsem – hledáme někoho, jako je ona, jenže měl by to být muž. Ale pak jsem se zarazil: proč bych nemohl obsadit přímo ji?

Doma jsem se podíval do scénáře, jestli by fungoval i s ženskou postavou. Zjistil jsem, že ano, bez toho, aby v něm bylo potřeba vůbec cokoli měnit. A oslovil jsem onu etiopskou ženu, jestli hlavní roli chce.

Chvíli to zvažovala a nakonec řekla ne. Byla uprchlice, už poměrně šťastně byla usazená v Austrálii, měla děti a nacházela se v náročné situaci se svým manželem, takže to byly jasné důvody, proč nechtěla ve filmu hrát, což jsem samozřejmě pochopil. Pro mě v tu chvíli bylo velice obtížné si představit, že bychom do té role opět hledali muže. A právě tehdy jsme našli Mwajemi, která pochází z Konžské demokratické republiky a je také uprchlice.

Film má mnohoznačný závěr, který vyvolal mnoho otázek a interpretací. Já v něm viděla bezvýchodnost. Nechci po vás vysvětlení konce, ale zajímá mě, co na tyto diskuse říkáte.

Obecně řečeno – všechny filmy na světě mají různé interpretace. Každý člověk vidí film úplně jinak. Soumrak laskavosti je ze všech mých titulů nejotevřenější. Pokud jde o ty možnosti interpretací, vím, čeho jsem se snažil docílit, ale na té své interpretaci netrvám. Pokud bych vám ji tady teď řekl, tak bych tím zneplatnil váš pohled na film. A to určitě nechci, protože váš pohled je také platný.