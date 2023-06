Rock for People svedl na jedno pódium hvězdy metalu, rocku i rapu a představil i duševní očistu

Den třetí: Performance jako součást sebereflexe

Sobotu načali Mr. Moss s Readymade Backsliders následovaní slovenskými From Our Hands či akustickou čtyřčlennou partou The Scratch. Otěže po nich převzali punkeři z Filadelfie The Menzingers, pražští I Love You Honey Bunny, Brando's Eyes a metaloví HERIOT. Odpoledne pak patřilo vystoupením rockových The Hunna, nu-metalovým zástupcům české scény Cocotte Minute či metalcorovým InVisions. Podvečerní příjemnou kytarovku obstarali Picture This, svižnější metalcore pak pro změnu LANDMVRKS. Večer už pak patřil nizozemské čtveřici Banji či zpěvačce Alice Merton, rapperu MC Geyovi, japonským Paledusk nebo industriálním postmetalistům Monsters & Motherships.

Vrcholem menších stagí bylo vystoupení britských metalcoristů While She Sleeps, jejichž frontman Lawrence „Loz“ Taylor vedl srdečnou interakci s publikem a již tradičně si neodpustil ani obvyklý skok do davu přímo z jedné z věží. Jako zpestření při skladbě Silence Speaks, kterou kapela nahrála spolu s frontmanem Bring Me To Horizon, pak vokál Oliho Sykese zastoupil zpěvák již vystoupivších LANDMVRKS.

Na hlavním pódiu se během dne vystřídala německá indie partička Giant Rooks s již českou kapelou Wohnout následovaná americkými žánry mixujícími X Ambassadors v čele s bratry Samem a Caseym Harrisovými.

První velkou hvězdou večera byla kalifornská čtyřka Papa Roach, jejíž kariéra už trvá bezmála třicet let. Charismatický frontman Jacoby Shaddix si během vystoupení postěžoval, že mu chybí žena, a svými četnými vtípky bavil publikum. Přátelské a komunikativní vystoupení okořenily hity jako Last Resort, Scars nebo Broken Home. Jako poctu zesnulému frontmanovi The Prodigy Keithu Flintovi pak kapela zařadila do setlistu i jejich veleúspěšnou skladbu Firestarter.

Z Britských ostrovů docestoval headliner sobotního večera, oceňovaní The 1975. Zařazení poměrně málo známé kapely mezi hlavní hvězdy zaskočilo nejednoho návštěvníka. Podle množství osazenstva v publiku však zvědavost zvítězila a mnohé nejspíš nástup The 1975 na pódium soudě dle reakcí notně překvapil. Zpěvák Matty Healy se totiž na scénu dostavil v lékařském plášti, motaje se s flaškou vína v ruce jedné a cigaretou v druhé. Celé představení však, jak se ukázalo, bylo pouhou součástí show. Sám Healy se totiž nedávno nechal slyšet, že sám sebe rád úmyslně zesměšňuje a celá performance je součástí jeho sebereflexe a duševní očisty.

Na závěr večera ještě vystoupili energičtí punkrockoví siláci Punk Rock Factory, kteří se specializují na covery známých hitů, takže fanoušci mohli slyšet třeba úvodní skladbu z Power Rangers nebo populárních Pokémonů v poněkud nezvyklém aranžmá. Jednu skladbu si s nimi s chutí zazpíval i frontman Papa Roach. Emocemi nabitý koncert představil Kid Brunswick, který to i přes svůj nízký věk neměl v životě úplně jednoduché a veškeré své životní zkušenosti a intimní trable přetavil a vložil do hudby. Punkovou diskotékou pak zakončili den KLUCI ze statku u Broumova.

Na ČT art mohli diváci během dne zhlédnout dokument o Královi tří akordů Ivanu Královi, poslechnout si o válečném zpravodajství očima zahraničních zpravodajů České televize Jakuba Szántó a Davida Miřejovského, zajít si na představení divadla Krev, láska a rétorika nebo queer umělců PiNKBUS či Lazy Habits.

Den čtvrtý: Circle pit na filharmonii a velkolepá výpravná show Muse

Poslední den festivalu odstartovali ještě před polednem Mean Daddies, na něž navázali pop punkeři ze Sydney Stand Atlantic. Ve stejný čas pak proběhlo vystoupení pro milovníky vážné hudby v podání Filharmonie Hradec Králové, na níž ovšem nadšení fanoušci neváhali vytvořit circle pit či wall of death, která bývá spíše doménou převážně metalových koncertů.

Odpoledne patřilo britským metalcoristům Bury Tomorrow, art-rockové formaci z Brightonu Youth Sector, pop-punkovým Kaliforňanům Beauty School Dropout či těm, kteří dle deníku The New York Times „přispěli k pádu železné opony“, tedy Bez ladu a skladu. Z údajné laboratoře na Antarktidě docestovali japonští vlci Man with a Mission a jako další z legend československé hudební scény v rámci retro okénka se představili Václav Neckář a jeho Bacily, kteří roztančili po střechu narvané šapito včetně více než stovky hradeckých seniorů.

V pozdějším odpoledni návštěvníky zabavila plzeňská Radosta, indie-rockové melodie a gospely přivezl britský muzikant Barns Courtney a rockové publikum potěšili oblíbení rodilí Texasané Nothing More. „Bejbypank“ předvedl Kašpárek v rohlíku a český rap pak pro změnu obstarali Peneři Strýčka Homeboye neboli PSH. Večer opanoval zástupce české scény Ben Cristovao, od protinožců přivezli garage punk The Chats a řízný rock představili pro změnu RedHook. Zpátky do Čech vrátila návštěvníky INSANIA.

Na hlavním pódiu se během dne vystřídalo sesterské trio z Mexika The Warning, sílu a bojovnost předvedli Nova Twins, které vystřídali žánrově fluidní The Hara. „Předskokany“ hlavních hvězd večera nebyl nikdo menší než unikátní rockeři z Velké Británie Nothing But Thieves. Jediným problémem posledního dne tak byla absence kalifornských Incubus, kteří kvůli onemocnění člena náhle a nečekaně zrušili vystoupení. Místo nich dostala prostor na „Fat Lady“ právě The Hara.

ČT art si pro závěrečný den nachystala například dokumentární film o historii gramofonových desek, nudit se diváci nemohli ani při vystoupení dua farářů-influencerů či při Televizi Estráda a v závěrečném AZ-kvízu svedli boj MC Gey s Jamesem Colem.

Vrchol nedělního večera obstaral poslední ze čtveřice headlinerů, angličtí rockeři The Muse. Ti se na pódia Rock for People vrátili po třinácti letech, před kterými se konalo zároveň jejich premiérové vystoupení na českých pódiích. Kapela od té doby značně vyrostla a na letiště v Hradci Králové tak přivezla výpravnou podívanou v čele s vizuálně propracovanými filmy vtahujícími diváky do dystopického světa, představujícího možnou budoucnost a odrážejícího problémy současnosti. Při ní představili plejádu hitů jako Will of the People, Hysteria, Psycho, Supermassive Black Hole či Kill or Be Killed nebo Knights of Cydonia. Celou výpravnou show pak zakončil již tradiční festivalový ohňostroj.

Úplný závěr festivalu pak obstarala Amelia Toomey alias girli a zástupci české hudební scény – Tata Bojs.