Tam uvnitř něco je. Hororové básničky Tomáše Peřiny s ilustracemi Františka Skály

Tomáš Peřina říká, že píše už od puberty. První knihy se ale dočkal až teď, po čtyřicítce. Kniha Tam uvnitř něco je nabízí přes třicet hororově laděných básniček plných slovních hříček a nečekaných point. „Všeobecně je pro hravého čtenáře,“ nechce autor omezovat adresáty svých veršů jen na ty dětské. Ovšem dodává: „Vím, že každého dospělého ke hře snadno nepřimějete.“

U Františka Skály se to ale podařilo. „Překonal všechny moje představy,“ říká Peřina k jeho ilustracím. Skála, pro jehož celou tvorbu je typická hravost a využívání rozličných přírodnin, vytvořil tentokrát například mimozemšťany ze suchých rostlin, do koláží zapracoval i fotografie zubních kazů.

„Bylo to třikrát náročnější, než kdybych to nakreslil. Co si vymyslíte, to si nakreslíte, ale když potřebujete materiál, ze kterého chcete něco sestavit, musíte ho najít. V časopisech nebo na internetu. Na internetu hledat neumím, na to jsem si musel najmout člověka,“ uvedl Skála.

Ilustrace s ochrannými mřížemi

Peřinovy básně výtvarníka zaujaly strašidelnými tématy, humorem i prací s jazykem. Dětské knihy ilustruje od osmdesátých let, kdy také vytvořil svůj komiks pro děti i dospělé Velké putování Vlase a Brady. Současní mladí čtenáři jsou podle něj otrlejší než ti tehdejší. „Takže když tam jsou různí červi a mnohdy nechutné věci, tak se to těm dětem bude hodně líbit. Ty hranice se posouvají,“ míní.

Jeho ilustrace k hororovým veršům Tomáše Peřiny jsou kromě knížky k vidění i na výstavě v pražském divadle Dobeška. „Zjistili jsme, že ty obrazy bude potřeba vybavit ochrannými mřížemi, abychom zajistili vaši bezpečnost. Ale mříže nám přivezou až zítra,“ žertoval Skála při vernisáži.

Nakladatel ke knize Tam uvnitř něco je chystá rovněž limitovanou edici ve větším formátu a s grafickým listem Františka Skály.