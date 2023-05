Ponocují galerie, kostely i hřbitovy. Festival muzejních nocí přerostl v akci, která nemá v Evropě obdoby

Většina programu je plánovaná do oficiálního termínu festivalu, tedy od 19. května do 16. června, ale některé instituce se zapojily už dříve nebo se připojí později. Například Městské muzeum v Ústí nad orlicí a Muzeum zemědělské technicky v Čáslavi bude ponocovat ještě v září. Muzeum Vysočiny v Třebíči dokonce avizuje program na konec listopadu.

A přestože festival označuje v názvu noci za „muzejní“, otevřeno po večerce nemají zdaleka jen muzea. „V průběhu let se to vyvinulo tak, že Festival muzejních nocí slaví celá města, v rámci komunit slaví knihovny, církevní objekty, planetária, v posledních nabídkách jsem viděla i kryty civilní obrany nebo speciální noční prohlídky hřbitovů. I univerzity otevírají svá pracoviště a připravují programy pro veřejnost. Dokonce i komunitní centrum válečných veteránů,“ těší Irenu Chovančíkovou.

„Začínali jsme v roce 2005 nocí, kde bylo přihlášeno sto institucí, dneska jsme se dopracovali k 630, o některých možná ani nevíme. Ta akce u nás přerostla ve fenomén, který v podstatě nikde jinde v Evropě takto není. Samozřejmě, muzejní noci se slaví všude, ale nikde to nepřerostlo do takového masového měřítka jako u nás. Víme o muzeích, kde se stojí fronty,“ upozorňuje předsedkyně spolupořádající Asociace muzeí a galerií ČR Irena Chovančíková.

Prohlídky prostor sloužících nyní jako kulturní a komunitní centrum jsou součástí Olomoucké muzejní noci, ta návštěvníky zve i na program do Muzea umění či Vlastivědného muzea. V Arcidiecézním muzeu si poprvé prohlédnou dosud uzavřené části středověkého Zdíkova paláce.

Díky Olomoucké muzejní noci mohou lidé nahlédnout i do běžně nepřístupných míst, například do částečně zpřístupněných prostor Kamenného mlýna v Mlýnské ulici či do útrob Jihoslovanského mauzolea. Lékařská fakulta láká na prohlídku Anatomického muzea. Až do půlnoci si je možné projít městský hřbitov, a to při komentované prohlídce s hrobníkem.