Carrie Fisherová má hvězdu na chodníku slávy. Ceremonii přihlíželi i droidi ze Star Wars

Hvězda na hollywoodském chodníku slávy pro princeznu Leiu je výsledkem výzvy, která vzešla v roce 2018 od Marka Hamilla. Když bylo minulý měsíc potvrzeno, že se Carrie Fisherové této pocty skutečně dostane, označil filmový představitel Luka Skywalkera takovou zprávu za „dlouho očekávanou a zaslouženou“.

„Je smutné, že tu dnes není s námi, bylo by to dokonalé, ale ona by nechtěla, abychom byli smutní. Chtěla by, abychom měli radost,“ řekl Hamill při odhalování hvězdy.

K připomínce Carrie Fisherové, která zemřela v roce 2016, se připojili také režisér dvou epizod ságy J. J. Abrams a prezidentka společnosti Lucasfilm Kathleen Kennedyová. Spolu s početnou skupinou fanoušků ceremoniálu přihlížely rovněž populární postavy z Hvězdných válek, jako droidi R2-D2 a C-3PO a stormtroopeři, vojáci impéria.