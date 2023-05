Zemřel kanadský písničkář Gordon Lightfoot, jeho skladby převzali i čeští folkaři

K nejoblíbenějším písním zpěvákových fanoušků patří epos The Wreck of the Edmund Fitzgerald, jímž reagoval na tragické ztroskotání nákladní lodi na Hořejším jezeře, při níž utonulo 29 mužů.

Ačkoliv jeho popularita v dalších dekádách poněkud povadla, ve folkových kruzích se nadále těšil úctě, a to i od dalších velkých jmen folkového světa jako Boba Dylana. Díky svým turné si udržel fanoušky především v Kanadě a ve Spojených státech.

Lightfootovy skladby převzal Presley i Nedvěd

Katalog Lightfootových skladeb přesahuje dvě stě položek. Řadu z nich převzali i jeho slavní kolegové, třeba Bob Dylan, Elvis Presley nebo Barbra Streisandová. Jeho skladby For Lovin' Me a Early Morning Rain se staly hity amerického folkového tria Peter, Paul & Mary.

Z přebírání svých písní neměl Lightfoot vždycky radost. Koncem osmdesátých let zažaloval Michaela Massera, který složil melodii The Greatest Love of All. Píseň se stala obrovským hitem poté, co ji nahrála Whitney Houstonová. Lightfoot tvrdil, že Masserova píseň ukradla 24 taktů melodie z písně If You Could Read My Mind, což byl první mezinárodní hit kanadského písničkáře. Případ byl vyrovnán mimosoudně.

Baladu o rozpadajícím se manželství si vypůjčil i český folkař František Nedvěd, v jeho podání ji fanoušci znají jako Devatenáct.