Kult studia A24. Tajnůstkářský přístav osobitých filmařů tvoří s fanoušky zvláštní spiklenost

V portfoliu společnosti se tak objevují další „zvláštní“ horory jako Čarodějnice, Maják, X, Přicházejí v noci, Pearl, Svatá Maud nebo Men, které platí i za dramata o rozpadu osobnosti nebo se rozpouštějí do společenských alegorií. Spojovat A24 jen s takovým typem filmů by ale byl podle Flígla zjednodušující pohled. Horory jsou v jejich nabídce podle něj rozeseté, poutají nejvíce divácké a komerční pozornosti. Děsivé dědictví bylo ostatně svého času jejich kasovně nejúspěšnějším filmem.

Flígl tím člověkem myslí režiséra Astera, díky němuž si velká část diváků tvorbu studia spojuje se zvláštními horory, které pro něj natočil. Ty nevolí tradiční způsoby vyvolávání děsu, když se vzdávají agresivních zvukových a vizuálních efektů. Asterovo Děsivé dědictví vířilo strach z toho, že největší zlo číhá v genech, že se zkrátka zdědilo, jeho další film Slunovrat se zase nenořil do temnot, když děj umístil na prosluněný švédský venkov, kde bujely zvláštní rituály. Podle Flígla by jiné studio nevědělo, jak takové horory zaškatulkovat a „prodat“ divákům, A24 na nich však do určité míry postavilo svoji identitu.

„Ten film to určitě nebude mít ve své cestě k divákům jednoduché. Bude si ji hledat pozvolna,“ sděluje Flígl, podle nějž jde ale o typický produkt studia A24. „To znamená, že jde o velmi osobité dílo, které se nedá snadno zaškatulkovat. Od člověka, který naprosto perfektně ovládá film jako médium, což se nestává pokaždé. Když se to potká, tak je radost takový film sledovat, protože vidíte, že ho dělal někdo, kdo to měl kompletně promyšlené. Je to dlouhý film, ale každá minuta tam má smysl,“ dodává.

Vydržují si autory

Společnost založili veteráni newyorské nezávislé filmové scény David Fenkel, John Hodges a Daniel Katz. Nejprve filmy pouze distribuovali, což znamená, že je jako svoji akvizici do kin získali během produkce či koupili na festivalech. V roce 2014 počínaje zmíněným Moonlight v případě některých titulů vstoupili přímo do výroby, aby si pojistili konkrétní projekty či tvůrce, které jim pak nemůže přetáhnout solventnější konkurence. Loni v březnu byla firma oceněna na 2,5 miliardy dolarů a média jako The New York Times nebo The Guardian ji označují jako nejvýznamnější nezávislé filmové studio na světě.

Mezi nejvýraznější filmy A24, což ale v případě této firmy nemusí znamenat davy diváků či kasovní úspěch, patří třeba Spring Breakers, Ex Machina nebo dokument Amy. Po prvních oscarových úspěších s filmy jako Moonlight, Lady Bird či Room se firma dostávala do povědomí snímky jako Drahokam nebo Dobrý časy. Poslední jmenované natočili bratři Safdieové, kteří se tak k A24 vrací s různými projekty. To je podle Flígla pro studio příznačné, protože si rádo „vydržuje“ svoje oblíbené autory, které nechává točit polarizující filmy, s nimiž by si tradiční studia nevěděla rady.

Mezi dvorními režiséry a režisérkami A24 se objevují Jonathan Grazer, který se po filmu Under the Skin letos v Cannes vrátí s dramatem holocaustu The Zone of Interest, Kelly Reichardtová, jež po „antiwesternu“ První kráva uvádí portrét umělkyně Showing Up, nebo Joanna Hoggová, která po dvoudílném Suvenýru natočila mysteriózní The Eternal Daughter. Do českých kin se dostaly realistické, ale vždy lehké snímky Seana Bakera o americké spodině jako The Florida Project nebo Red Rocket a také díla Alexe Garlanda jako zmíněné Ex Machina či Men. A24 nyní pořádá testovací projekce pro jeho čerstvý film Civil War.