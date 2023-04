Texty Michala Horáčka v novém aranžmá i cirkusu. Spojují generace X, Y i Z

Devět interpretů se podělilo celkem o čtrnáct písní z Horáčkovy textařské dílny. „Aranžovat známé písně není vůbec jednoduchý úkol. Budeme se snažit zajít co nejdále, podívat se na hudbu z nové, neslýchané perspektivy. Některé skladby více rozvineme, někde zůstane pouze hlavní motiv, někde najdeme propojovací momenty,“ uvedl při přípravě inscenace Jan Balcar, který je spolu s Davidem Hlaváčem autorem nových aranžmá.

Autor textů záměrně na inscenaci nespolupracoval. „Potřeboval jsem, aby Michal Horáček řekl: ‚Ano, věřím tomu, že nebudete dehonestovat moji práci, a udělejte to tak, jak nejlépe cítíte a umíte.‘ A takhle k tomu přistupujeme. Děláme to s naprostou pokorou a respektem, ale také s naprostou svobodou,“ podotýká principál novocirkusového souboru La Putyka a zároveň režisér představení Rostislav Novák mladší.

Jinak, než jsou zvyklí, diváci uslyší třeba skladby S cizí ženou v cizím pokoji, Levandulová, Bude mi lehká zem nebo Povstání mlh a krásných žen. „Ty obyčejné věci se nemění. I když si člověk zajde do divadla na Molièra, směje se každému vtipu. Jsou věci, které nás budou provázet navždy. Zestárnout můžou jedině konkrétní slova, ale ta se buď dají aktualizovat, nebo brát jako zajímavé retro,“ podotýká raper Vladimir 518 k Horáčkovým textům.

Zapojily se různé generace i umělá inteligence

Barbora Poláková měla obavu, že melodie vryté do paměti nedokáže nahradit novou hudbou. Nakonec vznikla nová skladba spojením několika písní dohromady. Píseň Králíček Azurit nechali autoři přetvořit umělou inteligencí. „Bylo hodně těžké se to naučit, protože rytmicky je to hodně těžké, navíc je velmi komplikovaný text,“ přiznává zpěvačka.

V představení zpívá ve výšce, bez jištění, a dokonce i hlavou dolů. Novou interpretaci Horáčkovým textům dodali také 7krát3, Jan Cina, Rozálie Havelková, Katarzia, Albert Romanutti, Ondřej Ruml a Naďa Válová.