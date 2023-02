Obrazně řečeno, Vladimír Kokolia dokončil v Kalina Gallery záhadu za bílého dne

V prostorách, kde sídlí Kalina Gallery, začal Vladimír Kokolia před sedmnácti lety malovat celou výstavu. „Seděl jsem tady a maloval jsem, dokud jsem to nenamaloval. Přece jen zhruba pět pláten zůstalo nedokončených,“ přiznává.

K nedodělané práci se rozhodl vrátit a své abstraktní obrazy na stejném místě dokončit. Inspiroval ho oslnivě bílý výstavní prostor. Kalina Gallery totiž pracuje s principem takzvané white cube, tedy bílé krychle, aby se mohl divák víc soustředit na samotné umění.

Je dobré dívat se déle

Název výstavy „Obrazně řečeno“ poukazuje na umělcovu víru, že obrazy je možné říct věci, které jsou mnohdy nevyslovitelné. „Vždycky je dobré se na obraz dívat déle. To je nejjednodušší metoda, jak ty obrazy pochopit,“ radí návštěvníkům Kokoliovy výstavy kurátor Vilém Kabzan. Dodává, že Kokoliovo dílo má pevné místo v současné malbě.

„Pro mě je pořád záhada, co je to ten obraz. Je to záhada za bílého dne,“ říká jeden z nejdráže prodávaných současných tuzemských umělců. Podle slov kurátora se jeho díla prodávají od milionu korun výše.

I aktuální výstava v Kalina Gallery je prodejní. Některé Kokoliovy obrazy už majitele našly, všechny si ale mohou zájemci prohlížet až do 16. dubna.