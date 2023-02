Feminista, nebo mizogyn? Chtěl jsem dát prostor všem, říká autor hry o nevhodném chování pedagoga

Ústřední postavou hry je vysokoškolský pedagog Vladimír. Poté, co se na školním večírku opije, nevhodně žertuje na účet studentek. Zpočátku to vypadá jako omluvitelné zaškobrtnutí, ale pak se jeho chování stane podnětem ke studentskému hnutí, které chce otevřít témata diskriminace a zneužívání moci pedagogy.

Načasování je náhoda

„Řešíme nuance, abychom postavu ukázali z různých úhlů pohledu, aby pro diváka byla pochopitelná a zároveň abychom nepřesáhli nějakou hranici,“ podotýká představitel Vladimíra Jakub Svojanovský. Tlak na akademické vedení se zvyšuje a Vladimír tápe, jestli je doopravdy feminista a stojí na straně žen, jak si myslel, nebo je ve skutečnosti mizogyn.

„Tato inscenace by neměla dávat odpovědi, jakým způsobem se to má řešit, ale měla by nám všem pomoct nahlédnout celou tu problematiku,“ upozornila režisérka Aminata Keita.

Označuje za náhodu, že tvůrci s inscenací přicházejí v době, kdy českými univerzitami rezonuje téma údajného obtěžování studentek ze stran pedagogů. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity rozvázala pracovní poměr se dvěma učiteli podezřelými z nevhodného chování, třetího vyučujícího stáhla z výuky. Neetické chování učitelů se řešilo i na Univerzitě Palackého v Olomouci nebo Karlově univerzitě v Praze.

Názory všech vítány

Marek Šindelka ale fiktivní příběh na toto téma nosil v hlavě dávno před vypuknutím aktuálních kauz. Feminista je dramatickou prvotinou tohoto držitele dvou cen Magnesia litera za prózu a Českého lva za filmový scénář.

„Chtěl jsem vytvořit dramatickou situaci, konflikt, kde dostanou prostor všechny zúčastněné strany,“ říká. Sám je absolventem FAMU. „Člověk si samozřejmě pamatuje některé situace, kdy se pedagogové chovali minimálně divně, kdy už to bylo za hranou,“ uvedl.