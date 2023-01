Zemřel hudebník Petr Hošek, frontman kapely Plexis. Bylo mu 55 let

„Dnes v 5:00 po krátké nemoci zemřel Petr Hošek. Strejdo…. budeš mi chybět,“ napsal Rejthar. V dalším příspěvku dodal, že hudebník byl do posledních chvil obklopen přáteli.

„Díky za ten rok po tvém boku na pódiu. Bylo to neskutečně krásné a intenzivní. Ať se ti líbí v punkovém nebi, Péťo,“ napsal také na svůj Facebook baskytarista Vlasta Zahradník.

Hošek byl výraznou postavou české hudební scény. Působil také ve skupinách Do řady!, Michael's Uncle nebo Svatý Vincent. Šlo o všestranného hudebníka, souběžně s Plexis působil také pod přezdívkou DJ Mucho v projektu Maradona Jazz, ve kterém tvořil v duchu latinskoamerických tanečních rytmů.

Punk a drogy

Vyrůstal v hudebním prostředí, jeho matka Heda Hošková byla členka kapel Skiffle Kontra a Traxleři. Hošek pamatoval počátky punku v Československu, v roce 1986 pak režim skupinu zakázal a Plexis posléze hráli spíše na neoficiálních akcích.

Kapela debutovala v roce 1990 albem Půlnoční rebel se skladbou Svět jsou bary – jde o česky otextovanou skladbu Pet Sematary americké kapely Ramones. Stal se z ní jeden z největších hitů kapely. V roce 1992 vydali desku White Killer, kde zpívají o drogové závislosti, kterou si podle Hoška prošli všichni členové.

„Celá kapela si v minulosti potykala s tvrdšími drogami, naštěstí se z toho mně osobně podařilo před pádem do propasti vymanit, ale nebyla to žádná legrace a nestojí to za to,“ uvedl Hošek s poukazem na bývalého kytaristu Plexis Johnnyho Jukla, který byl zatčen a obviněn z výroby heroinu.

V loňském roce Hošek avizoval vznik nové desky, která měla být následovníkem nahrávky Plexis s názvem Kašpar v nesnázích z roku 2017.