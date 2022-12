„Někdy jsme svými vlastními nepřáteli.“ Balada pro Sofii je komiks i hudba

Sám se živí jako pianista, čerpal tedy z prostředí, které dobře zná. Baladu pro Sofii jako skladbu ale původně komponovat nechtěl. „Byl jsem tak soustředěný na příběh a myslel jsem si, že když v něm bude hudba, tak co si čtenář představí, bude lepší než cokoliv, co napíšu,“ uvedl.

Video of Filipe Melo toca 'Balada para Sophie'

„Řekl mi: ‚Měl bys tu skladbu napsat, protože se nestává každé knize, že by čtenář po jejím přečtení mohl sednout k pianu a pokračovat ve svém vztahu s ní,‘“ prozradil Melo. Nakonec je podle svých slov rád, že se do skládání pustil, i za to, že mu čtenáři komiksu posílají nahrávky, na nichž Baladu pro Sofii hrají. Notový zápis je součástí knihy.

Bude i seriál

Melo také natočil několik krátkých filmů. A svou první komiksovou sérii – Podivuhodná dobrodružství Rafana Mendoncy a poslíčka s pizzou – psal původně jako filmový scénář. Na jeho natočení ale neměl prostředky, proto nakonec tato pocta béčkovým hororům vznikla jako komiks, který se nakonec dostal i za hranice malého portugalského trhu. Znají ho i čeští čtenáři.

Teď už o zfilmování neuvažuje. „Když vložím úsilí do knihy, obvykle už mi nezbude energie na to, abych se ohlížel a říkal si, že by z toho měl být film. Protože příběh jsem už odvyprávěl nejlépe, jak jsem mohl,“ tvrdí.

Balada pro Sofii se přesto adaptace dočká, a to jako seriál. Práva ke knize totiž nedávno koupilo studio Universal Pictures. Filipe Melo by se rád podílel na hudbě.