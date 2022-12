Rock for People přivítá Machine Gun Kelly. Hlavními hvězdami jsou i Muse, Slipknot a The 1975

Rockové stálice Muse zavede do Hradce Králové turné k albu Will of the People. Hlavní program uzavřou monstrózní pódivou show. „Dechberoucí futuristická show, hypnotické efekty, nezaměnitelný zpěv a texty, které se vryjou hluboko pod kůži. Nová show kapely se řadí k těm nejlepším živým hudebním vystoupením, které lze na současné hudební scéně vidět a zažít,“ slibují pořadatelé. Kapela se do Česka vrací už poněkolikáté. Tuzemskou premiéru měli v roce 2010 právě na Rock for People.

Adventní kalendář

Další jména sedmadvacátého ročníku odhaluje Rock for People v on-line adventním kalendáři. Jisté už je, že přijede také pop-punková legenda Slimple Plan, provokatérka Ashnikko či metalcoroví Polaris z Austrálie.

Česko-slovenskou scénu prozatím zastupují slovenští rockeři From Our Hands, nepředvídatelní bouřliváci Hentai Corporation, fanouškům RfP dobře známí I Love You Honey Bunny, z tvrdší scény pak Severals a v plánu je také comebackový koncert posthardcorových Shogun Tokugawa.