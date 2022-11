Je obrovské štěstí, že jsem měl normální život, vzpomíná Tom Felton na natáčení Harryho Pottera

Felton vypráví, že herectví v jeho mládí nebylo nejdůležitější věcí. V době natáčení kouzelnických filmů se mohl věnovat třeba i rybaření, svému koníčku. „Měl jsem prostor pro to, abych dva týdny pracoval na filmu jako Draco, a pak jsem jel domů, kde jsem byl čtyři týdny Tomem. Chodil jsem normálně do školy. Měl jsem stejnou barvu vlasů, moc se toho na mě neměnilo,“ vzpomíná.

Při začátku natáčení bylo Feltonovi dvanáct let a měl již zkušenosti s natáčením ze dvou předchozích filmů. Ve své knize píše o tom, jak se s ostatními dětskými herci sblížili. S některými se dokonce přátelí dodnes. Jako rodičovský dokonce popisuje vztah se svým filmovým otcem Jasonem Isaacsem (Lucius Malfoy).

„Je velice těžké to popsat slovy. Ti dospělí herci byli velmi zkušení. Tehdy jsme si to neuvědomovali, bylo nám dvanáct třináct a nevěděli jsme, kdo je Jason Isaacs, Maggie Smithová (profesorka McGonagallová) nebo Gary Oldman (Sirius Black), ale tito lidé měli obrovský vliv na to, co jsme se naučili, na to, abychom se vypořádávali sami se sebou, abychom byli profesionály,“ vybavuje si herec.

Také proto je Felton stále obrovským fanouškem Harryho Pottera. „Nikdy mě to nepřestane bavit,“ je přesvědčený. Proč je kouzelnická sága tak úspěšná ale není schopný popsat. Je ale vděčný, že toho mohl být součástí a viděl „pozitivní efekt, který to má na tak mnoho lidí“. „Přicházejí za mnou sedmiletí z jiných zemí, mluvící jiným jazykem, kteří na mě stále ukazují,“ je fascinován Felton.