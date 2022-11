Umění po válce hledalo Cesty svobody. Pollock chtěl být v obraze a malířky nechtěly být smetí

Podobně to viděla i rakouská malířka Maria Lassnigová, též zastoupená na vídeňské výstavě. Mínila, že do užšího kroužku umělců může jako žena proniknout pouze tehdy, pokud by se s nimi přátelila, anebo spala. Však si v roce 1957 zapsala do deníku: „Manželky umělců jsou stále jen střízlíky pod křídly orlů.“

Mimochodem, ještě v roce 1971 vzbudila americká kritička Linda Nochlin rozruch svým esejem Proč jsme doposud neměli žádné velké umělkyně?, v němž popisovala institucionální překážky, které byly ženám kladeny do cesty, aby se jako umělkyně plně rozvinuly.

A v roce 2018 se Mary Gabrielová v publikaci o ženách, které patřily do okruhu kolem 9. ulice, podivuje, proč stále nevíme, jak velkou měrou se právě tyto ženy podílely na úspěchu a vrcholech té nejvíce vzrušující epochy dějin amerického umění, tedy abstraktního expresionismu. Proč byly kurátory výstav spíše opomíjeny a nedostávalo se jim odpovídajícího prostoru v publikacích. Příznačné je, že si některé umělkyně dokonce kvůli výstavám měnily ženská křestní jména na mužská.

Pollock: Dobrý malíř maluje to, čím sám je

Bezesporu nejznámější osobností abstraktního expresionismu je Jackson Pollock (1912–1956). Na jeho umělecké dráze i životě lze přitom krásně ukázat rysy vývoje celého abstraktního expresionismu. Po studiích byl ovlivněn surrealismem, Siqueirosovými nástěnnými malbami, ale také pískovými obrazy severoamerických Indiánů. Hlavně se však nechával nést svou intuicí, snahou vše, co jím zmítá – a nebylo toho málo, včetně alkoholismu – dostat na plátno, ze sebe. Však také řekl: „Malování je objevování sebe sama. Každý dobrý malíř maluje to, čím sám je.“

Dostával se postupně k nefigurativní malbě, k abstrakci. „Abstraktní malba je abstraktní. Konfrontuje se s vámi.“ Aby maximalizoval své sdělení, pracoval s celou plochou, pokládal plátno na zem, nebál se rabijátského přístupu, protože „obraz má svůj vlastní život“. Popíral klasické techniky, barvy na plátno lil přímo z plechovek a nechával je, aby se rozlévaly a mísily, roztíral je pak špachtlemi. „Dokud něco vypovídám, je úplně jedno, jak barvu nanáším. Technika je pouze prostředkem vyjádření.“

Krásně to vyjádřil třebíčský básník Ladislav Novák ve své dlouhé básni Imaginární životopis J. P. (1961) se sbírky Pocta Jacksonu Pollockovi (1966): „Teď nastaly ty / ohnivé dny a měsíce a roky (nebyly to jen minuty a vteřiny?), pro které stálo za to žít, / to veliké milování […] ale už se vzdaluje hluk ulic, už neslyšíš spuštěné rádio, už vstupuješ do svého obrazu, už rozléváš své barvy, už ryješ jak kanec svou špachtlí, už obcházíš svůj obraz jak kocour horkou kaši, […] Hodiny budeš sedět před svým pomalu schnoucím obrazem, znovu, jen očima a ve vzpomínce, budeš vstupovat do něj…“

Pollock se stal slavným, ovšem vnitřní démoni jej nakonec dohnali v roce 1956 k sebevraždě, byť oficiálně se jednalo o autonehodu. Bylo mu čtyřiačtyřicet. Obrazy, svědci jeho boje, se dnes prodávají za neuvěřitelné ceny.

Umění jako zbraň proti komunismu

V podstatě evropskou obdobou abstraktního expresionismu byl informel. Francouzští umělci byli o amerických výbojích dobře informováni, v Paříži se konalo po válce několik důležitých výstav, jak skupinových, tak sólových – třeba Pollockova výstava v roce 1952 údajně zapůsobila na pařížské scéně jako bomba.

A mladí Francouzi tyto podněty nasávali jako houba. Postupně se zde rozvinul směr, který kritik Michel Tapié pojmenoval informel – patřili pod něj umělci tvořící abstrakci (ovšem negeometrickou) a také akční malbu.

Jistě nejvýznamnějším představitelem informelu a jasným spojovníkem mezi americkou a francouzskou scénou byl francouzský malíř Georges Mathieu (1921–2012), jehož dílo můžeme vnímat jako jakýsi pendant k tvorbě Jacksona Pollocka. Nejen že používal stejnou techniku lití barev, tedy dripping, ale také on pracoval na velkých plátnech plných dramatických střetů.

Za řadou výstav, nejen těch, které zavítaly do Paříže, ale také do dalších evropských měst přitom stála americká vláda, která využívala abstraktní expresionismus jako nástroj propagandy, aby západní Evropě, jež jako třeba ve Francii nebo Itálii docela koketovala s komunismem, předvedla klady svobodné kultury. Vznikl tedy jakýsi Marshallův plán pro umění, a své prsty v tom měla i CIA. Pravda, někdy tyto snahy blokovali republikáni, jimž se nechtělo podporovat umělce, kteří stáli povětšinou nalevo, svůj účel ale tyto mise zjevně plnily.

Pod záštitou katolíků

Obdobně to probíhalo i v Rakousku, byť poněkud se zpožděním kvůli pobytu sovětských okupačních vojsk. Nicméně i ve Vídni se zformovala skupina mladých umělců, čerstvý vítr vanoucí z New Yorku. Ve Vídni vystavovali i tvůrci informelu, a třeba Georges Mathieu vytvořil v roce 1959 v rámci spontánní akce ve vídeňském Divadle na Masném trhu monumentální plátno, jež je nyní též k vidění.

Paradoxně, i když možná v rakouském kontextu příznačně, se mladí umělci soustředili kolem kaplana od vídeňského chrámu sv. Štěpána Otto Mauera. Ten jim dával prostor v Galerii sv. Štěpána, důležitém centru současného umění. Odmítal sice dada a surrealismus, což vzhledem k jeho zařazení do církevní hierarchie nepřekvapí, dopřával ale sluchu umění abstraktnímu, tedy ideově nekritickému. Na druhou stranu, snad s výjimkou již zmíněné a dnes velice uznávané Marii Lassnigové, do výstavního programu nezařazoval ženy. Rakouskou akční malbu na výstavě se ctí reprezentuje vedle Lassnigové například minimalistický Arnulf Rainer.

Cesty svobody jsou v galerii Albertina Modern přístupné do 22. ledna příštího roku.