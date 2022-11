Akt barokní malířky zakryla dobová cenzura. Restaurátoři ho digitálně odhalí

Trauma se zřejmě promítlo i do malířčiny tvorby, v níž se do středu dění dostávají silné hrdinky. Příkladem je plátno Zavraždění Holoferna. Při jeho malování vycházela Gentileschiová z Caravaggiova obrazu se stejným námětem, biblickou scénu ale pojala jinak. Zatímco u Carvaggia se Judita, když uřezává hlavu asyrskému generálovi, snaží udržet odstup, v Artemisiině podání se vražedkyně i její služka pouští do činu s naprostým úsilím a velmi osobně.

Žena v umění ovládaném muži

Jako malířka si Artemisia Gentileschiová osvojila osobitý a dramatický styl podobný právě Caravaggiovi. V současnosti bývá oceňována jak za přínos svého díla italskému baroknímu umění, tak za průkopnickou roli, kterou hrála v ženském malířství v době, kdy svět umění ovládali muži. Ve stejném roce, kdy dokončila Alegorii náklonnosti, se jako první žena stala členkou Malířské akademie ve Florencii.

Díky mecenášství Michelangela mladšího se dostala do tehdejšího kulturního prostředí. Mohla se tak setkat s Galileem a dalšími mysliteli své doby. Během pobytu ve Florencii namalovala díla mimo jiné také pro rod Medicejských.

„Tato téměř negramotná žena byla najednou na univerzitní úrovni a vytvářela díla, která ocenil i (toskánský) velkovévoda a stala se dvorní malířkou,“ upozornila koordinátorka restaurátorského projektu Artemisia Up Close Linda Falconeová. „Prostřednictvím Artemisie můžeme mluvit o tom, jak důležité je restaurovat umělecká díla a jak důležité je vrátit do popředí příběhy žen,“ míní.

Drapérie lze odstranit jen digitálně

Symbolem se v této souvislosti stává restaurování Alegorie náklonnosti. Protože dílo bylo přemalováno příliš brzo po dokončení originálu, restaurátorský tým nebude schopen drapérie z obrazu odstranit, aniž by se vyhnul riziku poškození díla.

Místo toho tedy vytvoří digitální obraz původní malby. K práci při rozlišování tahů Gentileschiové od těch, kterými byla jiným umělcem překryta její nahota, používají ultrafialové světlo, diagnostické snímky a rentgenové paprsky. Odhalený akt chtějí veřejnosti představit příští rok v září.