Nejdražší obraz světa od jeho prodeje veřejnost neviděla. A možná ho ani nenamaloval da Vinci

Před pěti lety, 15. listopadu 2017, zaplatil kupec neuvěřitelných 450,3 milionu dolarů, tedy v přepočtu necelých deset miliard korun, za obraz Salvator Mundi (Spasitel světa). Částku do rekordní výše vyhnalo tvrzení, že se jedná o dílo Leonarda da Vinciho. Pochybnosti o pravém autorovi renesančního obrazu Krista ale stále existují, opakuje se i otázka, kdo je vlastně majitelem „mužské obdoby Mony Lisy“. Nejdražší výtvarné dílo historie si veřejnost neměla možnost léta prohlédnout, přestože už několikrát vystavené být mělo. K vidění je alespoň jeho kopie, a to v neapolském muzeu, odkud byla před pár lety ukradena – aniž by si toho někdo všimnul.