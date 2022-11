V galerii Josefa Sudka vystavují práce jeho uč-mučů a přátel

Na italské frontě zasáhl Sudka granát, v důsledku zranění přišel o pravou paži. Hofmann mu po návratu do Prahy pomohl rozjet firmu a obstaral mu později i byt na pražských Hradčanech, ve kterém Sudek žil a fotografoval až do své smrti v roce 1976. Právě zde se dnes nachází galerie nesoucí jeho jméno.

Za druhé světové války vzal už tehdy uznávaný fotograf do svého ateliéru za učně několik studentů, aby nemuseli být nasazeni na práci do Říše. Tehdy nedostudovaného medika Jaroslava Kyselu či grafiky Václava Sivka a Vladimíra Fuku.

„Sudek i v těžkých dobách padesátých, šedesátých let byl ve stálém kontaktu se svými přáteli na Západě. Prostě se nebál, byl svobodný člověk a to, jak se choval v osobním životě, se jistě promítalo i do jeho tvorby,“ dodal.

Se svými přáteli se Josef Sudek scházel a tvořil i v ateliéru na nedalekém Újezdě. I v něm je dnes galerie nesoucí Sudkovo jméno a zaměřená na fotografické výstavy. Aktuálně je tu k vidění retrospektiva Pavla Nádvorníka.