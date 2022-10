Šánti, šánti, šánti. Před sto lety „atomová bomba“ básníka T. S. Eliota zanechala v poezii Pustou zemi

Vydání se ovšem od Eliotova rukopisu, který dokončil po přibližně roční práci v prosinci 1921 a kterému předcházelo básníkovo fyzické a psychické zhroucení, značně liší. Eliot jej totiž poslal svému příteli, americkému básníkovi a dalšímu velikánu poezie dvacátého století Ezru Poundovi, a ten jej, jak se píše v doslovu, kterým nový překlad opatřil jeho autor Petr Onufer, „podrobil zevrubné, co do rozsahu i dosahu, bezprecedentní revizi“.

Pustá země (The Waste Land) vyšla poprvé 16. října 1922 v Anglii v prvním čísle časopisu The Criterion (který Eliot založil a následujících sedmnáct let vedl), nedlouho poté ve Spojených státech v listopadovém čísle časopisu The Dial a nakonec 15. prosince 1922 v knižní podobě v Americe; v Anglii pak vyšla Pustá země knižně poprvé v září 1923 v nakladatelství Virginie a Leonarda Woolfových Hogarth Press.

Říká se, že každá generace by si měla zásadní díla světové literatury znovu přeložit, natolik překlady zastarávají. Samozřejmě že pro některé to platí více, pro jiné méně, a jsou překlady, které, navzdory zubu času, se ctí přetrvávají. A jiné naopak snad ani neměly vyjít.

Ať již s Eliotovými východisky souhlasil, či ne, ať už se mu skladba „líbila“, či ne, v podstatě se s nimi i jejím odkazem musel vyrovnávat snad každý, kdo se hodlal po roce 1922 vážně věnovat poezii.

Onufer v rozhovoru pro Revolver Revue (RR) zmínil postesknutí Ezry Pounda, že báseň „bohatě stačila na to, abychom kvůli ní my ostatní zavřeli krám“, a podobně se vyjádřil další americký velikán, básník W. C. Williams, že po vydání Pusté země „byl náš svět dočista srovnán se zemí, jako by na něj dopadla atomová bomba, a naše odvážné výpravy do neznáma se obrátily v prach“.

Nový překlad

Je proto jen dobře, že můžeme Eliotovo mistrovské dílo, tento základní kámen soudobé poezie, číst i česky. Počítáme-li dobře, úplných nebo částečných překladů Eliotova opusu máme v češtině hned pět, z toho jsou tři kompletní.

Zdálo by se tedy, že pouštět se do nového je zbytečným luxusem a plýtváním energií, ovšem jak tvrdí autor nejnovějšího převodu, již zmíněný anglista Petr Onufer a zároveň redaktor nakladatelství Argo, jež báseň vydává, bylo to zkrátka potřeba. V rozhovoru pro RR zavrhl překlad Zdeňka Hrona (2002) jako zcela nevyhovující. Přísným Onuferovým kritériím neodpovídal ani překlad Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého (1947).