Kolaps civilizace má své zákony. „Lidi se nás ptali, co blbneme. Teď už chápou,“ říkají tvůrci dokumentu

„Známe sedm pravidel, která popisují koloběh růstu a kolapsu civilizací. S jejich pomocí je budoucnost v našich rukou,“ říká Miroslav Bárta. Jím popsané principy umožňují podívat se na dnešní svět jako na součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí. Univerzální zákony, jimž podléhají všechny civilizace, sepsal Bárta v roce 2021 do knihy Sedm zákonů: Jak se civilizace rodí, rostou a upadají.

Podle něj se najde dost lidí, kteří si řeknou, že i naše civilizace ztrácí smysl. „Ale tak jednoduché to není,“ dodává. Současná civilizace se může chlubit dosud nejvyšší úrovní technologií a znalostí, vyspělostí komunikace a lékařské péče, celkově blahobytem.

Příkladem můžou být třeba předkolumbovští indiáni. „Geneticky a kulturně tu do značné míry stále jsou, jenom si vyměnili jazyk a náboženství,“ upřesnil.

Dokument Civilizace je podle tvůrců tak trochu výpravnou reality show o kolapsu naší současné civilizace. „Kolaps tak, jak jej chápeme v souvislostech společenských věd, neznamená genocidu, válku a smrt. Je to změna pravidel, hodnot a složitosti systému, který doposud fungoval, a najednou ztratil svůj smysl,“ vysvětluje Miroslav Bárta.

Poučení z historie nabízí nyní i v dokumentu. „Na rozdíl od všech civilizací před námi my máme zdroje, technologie, komunikace, ne informace, ale poznání, a můžeme je využít ve prospěch toho, abychom tu naši krizi zvládli,“ míní Bárta.

Po covidu a válce na Ukrajině je svět už jiný

Dokument vytvářeli s režisérem Petrem Horkým, jenž za čtvrtstoletí své dokumentaristické praxe procestoval na sto zemí světa a ze svých výprav mohl čerpat lokace pro snímek Civilizace. Tvůrci se s kamerou vydali do třicítky zemí a využili záběry ze severního i jižního pólu, od indiánského kmene Waorani ztraceného v ekvádorské Amazonii i třeba z evropské Bretaně.

Civilizace měla mít premiéru už před dvěma lety. Právě události posledních dvou let jsou ale nakonec zkušenostmi, díky nimž podle Bárty diváci sdělení dokumentu dokážou lépe porozumět. „Když jsme začínali, často lidé říkali: ‚Vždyť je všechno na pohodu. Co tady blbnete?‘ Ale už chápou, jak se svět může proměnit ze dne na den,“ podotýká.

Především v posledních dvou letech totiž dával Miroslavu Bártovi světový vývoj za pravdu. „Pokud si někdo myslí, že svět bude stejný jako před covidem nebo před válkou na Ukrajině, tak si nelžete do kapsy. Nebude. Svět už je teď jiný,“ upozorňuje Horký. Bárta už před šesti lety v knize Na rozhraní současnost předvídal, včetně konfliktu na Ukrajině.

„K vědě kromě spousty dřiny a práce s daty patří i určitá intuice. Ve vědě si volíte směr vašeho výzkumu, někdy to může dopadnout dobře, někdy to může vést do slepé uličky. Ale jak říká Jára Cimrman, i slepé uličky jsou pozitivní,“ podotýká Bárta.