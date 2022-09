Lenny novým albem vzpomíná na Linkin Park a další rock ze svých teenagerských časů

Album Heartbreak Culture napsala Lenny opět v angličtině. V Anglii studovala na hudební škole a studium jí pomohlo dodat uměleckou sebejistotu. „Krásně to podpořilo individualitu a kreativitu. To, co mně trošku vadilo v Čechách na lidušce, se tam rozpustilo, třeba obavy z veřejného vystupování,“ uvedla.

Na novém albu se prý vrací k muzice, kterou poslouchala jako teenager. Třeba Linkin Park, Avril Lavigne nebo Pink. „Posluchačsky jsem rock vnímala vždycky silně a jeden z důvodů, proč je to album takhle žánrově zaměřené, je velká poptávka ze strany fanoušků, protože když jsme vystupovali s kapelou live, hráli jsme třeba Led Zeppelin jako cover,“ upřesnila.

Písně od Mikea Shinody i z Times Square

S některými svými idoly měla možnost se i pracovně potkat. Mike Shinoda z Linkin Park jí produkoval skladbu Lithium, která ležela několik let v šuplíku a dostala se až na nahrávku Heartbreak Culture.

„Produkoval to živě na jedné internetové platformě. Vedle běžel chat, ke kterému jsem se připojovala, a lidi psali různé komentáře. Celé se to dělo v přímém přenosu. Rozhodoval se spontánně. Pak jsme spolu ještě komunikovali e-mailem, ptal se, jestli jsem skutečně spokojená. Musela jsem si trošku zvykat na podobu té písničky, ale byla to v první řadě krásná zkušenost,“ popsala spolupráci se Shinodou.

Na novince posluchači najdou také třeba píseň Overdosed, která se objevila v celosvětové kampani Spotify na billboardu na Times Square.