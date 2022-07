Krobot: Jsme nejblíž tomu, co se označuje jako vyznání

Tentokrát jeho postavy nemluví dialektem jako v Díře u Hanušovic, již před osmi lety vidělo v kinech více než 150 tisíc diváků, to však neznamená, že jim je dobře rozumět. Herec a režisér Miroslav Krobot se právě vrátil do kin se svým třetím režijním počinem Velká premiéra. Jeho bývalý kolega z Dejvického divadla Pavel Šimčík v něm hraje herce Pavla Šnajdra, jemuž se rozpadá manželství, on ale raději mizí do Olomouce, kde se chytá své první režijní příležitosti, ve které chce zazářit se svou babičkou (Iva Janžurová), bývalou herečkou. V rozhovoru pro ČT24 Krobot mluví o tom, co hledá u svých herců, o Dejvickém divadle, ale i plánech do budoucna.