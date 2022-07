Filmový gangster Benicio del Toro je hostem Varů. Ve skutečném životě by mě zavřeli, přiznal na festivalu

„Peníze,“ odpověděl Benicio del Toro v nadsázce na otázku, co je pro něj přitažlivého na rolích drsných chlapíků. „Tyto postavy vám dovolí prozkoumat různá zákoutí lidského údělu. Ve skutečném životě by vás zavřeli nebo byste zemřeli, ale když je to ve filmu, tak po natáčení jdete domů,“ dodal už vážněji.

První příležitost ukázat se před kamerou dostal Benicio del Toro v televizním seriálu Miami Vice. Zásadnější byla ale až nabídka na padoucha v bondovce Povolení zabíjet. Tehdy dvaadvacetiletý mladík se stal nejmladším hercem, který kdy protivníka agenta 007 ztvárnil. Definitivně na sebe upozornil o něco později jako jeden z Obvyklých podezřelých.

Poblíž kriminální dráhy se víceméně držel i v dalších rolích. Ať už to byla gangsterka Podfu(c)k, mysteriózní thriller Přísaha, napínavý příběh Sicario: Nájemný vrah, nebo 21 gramů, za něž byl podruhé nominován na Oscara. První – a zatím jedinou – zlatou sošku obdržel na přelomu milénia za film Traffic – Nadvláda gangů.

Benicio del Toro: Herec vypráví příběhy

Režisér Steven Soderbergh, který del Tora obsadil do role zkorumpovaného policisty, si stejného herce vybral i jako představitele revolucionáře Che Guevary. Na plátně se Bencio del Toro převtělil ze skutečných osob i do narkobarona Pabla Escobara.

„Herectví je pro mě především vyprávění příběhu,“ svěřil se charismatický filmový gangster ve Varech. Z těch, které vypráví on, uvede ještě osobně v sobotu projekci snímku Obvyklí podezřelí. Při závěrečném ceremoniálu následně z rukou Jiřího Bartošky převezme Cenu prezidenta festivalu.