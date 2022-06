Paulu McCartneymu je osmdesát, za sebou má Beatles, před sebou koncerty

Gratulace k McCartneyho osmdesátinám byla vrcholem večera i turné, z něhož byl hlavní oslavenec trochu nervózní. Kvůli pandemii tři roky nevystupoval. Mezitím o samotě nahrál album. Deska McCartney III se sice skvěle prodávala, na turné Got Back z něj ale překvapivě zahrál jen jednu píseň. Playlistem udělal radost hlavně fanouškům Wings a samozřejmě Beatles. Liverpoolská čtyřka sice přes půl století neexistuje, její proslulost ale trvá.

McCartney se o tom přesvědčil třeba v roce 2018, kdy hrál v klubu, kde Beatles začínali. Před pár lety se vrátil i do svého rodného domu. Když tam byl naposledy, ještě mu nebylo dvacet.

Melodie k němu chodily ve snu. Ve spánku přišla mimo jiné inspirace k Let it Be, poslem byla jeho zesnulá matka. „Věděla, že procházím náročným obdobím, a řekla mi: Všechno bude v pořádku, nech to být,“ prozradil McCartney.