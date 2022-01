Protivný sprostý matky, Novinářky, sex Na záchodcích a seriál o studentech. Pro iVysílání vznikly další nové pořady

„Dlouhodobě mne autorsky velice zajímá zlomové období mezi dětstvím a dospělostí, období, kdy člověk ještě nemá plně kontrolu nad okolnostmi svého života, ale zároveň už nese za své činy odpovědnost; když musí dělat rozhodnutí, která často zásadně ovlivní další život, ale přitom se ještě hledá a zjišťuje, kdo vlastně je a kým chce být – protože je to čas, kdy se ta osobnost ještě ‚vaří‘; když je vše intenzivní a fatální a na své otázky potřebujete odpovědi okamžitě,“ podotýká režisérka Lucia Kajánková.

Sociální témata pohledem Novinářek

Průvodkyní pořadu je herečka Tereza Dočkalová. „Natáčení mě provázelo jak těhotenstvím, tak prvním rokem rodičovství a pomohlo mi uvědomit si, že nejlepší bude nesnažit se o dokonalost nebo správnost, ale hledat si pro sebe a své dítě vlastní originální cestu. V tom asi spočívá ten protivný sprostý směr, který chceme ostatním ukázat,“ dodává k pořadu.

Web České televize nabídne také dvanáctidílnou dokumentární sérii Novinářky. Ukáže proces novinářské práce reportérek Jany Ustohalové, Hany Čápové a Saši Uhlové.

„Přišlo mi, že sociální témata jsou v české žurnalistice upozaděná, stejně jako ty, které na nich pracují – skvělé české novinářky. Myslím, že vnášejí do společnosti empatický pohled na problémy těch nejzranitelnějších, a ještě jej umí dávat do podstatných kontextů. V hlavě se mi zrodila idea tyto ženy při jejich práci sledovat a dát divákům a divačkám možnost nahlédnout jim pod prsty, vidět, jak postupují, nad čím přemýšlí, na co se soustředí nebo jak komunikují,“ popisuje autorka projektu a režisérka Apolena Rychlíková.

Sexuální osvěta Na záchodcích

Další z novinek – Na záchodcích – chce být zábavným pořadem o sexu pro ty, kteří s touto sférou života teprve začínají. Terézia a Zuzana z podcastu Vyhonit ďábla si povídají o různých tématech týkajících se sexuality, intimity, tělesnosti a sebepřijetí – a to na rovinu, a přitom poučeně.

„Je skvělé, že se o těchto věcech mluví takhle otevřeně, a zároveň holky moderátorky obdivuji, že jsou schopny veřejně sdílet svoje zážitky,“ říká režisérka Erika Hníková. Cílem je sexuální osvěta, ale i „vyhánění mýtů“ a stimulace toho, aby teenageři přemýšleli například nad rolí sociálních sítí, mediálních ikon a pornografie ve svých životech.