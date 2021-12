Bůh neposílá esemesky, ale nasměruje nás, říkají farářští influenceři Pastoral Brothers

A možná překvapivě se o jejich videa zajímají i lidé, které se označují za naprosto nevěřící. „Asi se to povedlo, že jsme ťali do živého. Ve všech možných oborech, ať už je to politika, nebo sex a náboženství,“ míní Malý.

Nepíšeme Bibli 2

Sebekritický, humorný a podle někoho možná i drzý pohled na víru a křesťanství přenesli i do Boží knihy. „Největší drzost je, že se to jmenuje Boží kniha. Bereme to tak, že ji věnujeme Bohu, to není žádná Bible 2,“ dodává Müller.

Podle Malého byl záměrem dvojice trochu provokovat, protože i je samotné víra jistým způsobem provokuje. Zprostředkovávají ji mimo jiné i při večerech v jednom z pražských klubů, svá vystoupení neoznačují za kázání, ale za stand-upy. Připouštějí, že toto pojetí jim občas prosákne i do běžného kostelního kázání.

Vztahy se řešily i před dvěma tisíci lety

Společné všem formám je snaha zprostředkovat srozumitelně Bibli. „Přece jen jsou to dva až tři tisíce let staré texty. Z úplně jiné doby, z jiného kontextu. Někdy je prostě potřeba sáhodlouze vysvětlit, o co tam běží, ale ta pointa, třeba hodnota jako láska nebo vztahy, protože ve vztazích žijeme stejně jako před dvěma tisíci lety, tak to lze z textu vytáhnout,“ míní Jakub Malý. Upozorňuje v té souvislosti, že víra není vědění.

Podobně nahlíží na přiblížení složitých teologických otázek i Karel Müller: „Snažíme se přenést i našim čtenářům a divákům, že nemáme jasné a jednoduché odpovědi, nemůžeme jim nalinkovat život, ale můžeme jim pomoct objevovat tajemství, které ve svých životech vnímají jako vztah s něčím, co je přesahuje. Pro nás je to Bůh.“

Se šéfy se domluví

V knize mladí faráři prozrazují, že s Bohem komunikují meditací. Malý přiznává, že občas prý přijde odpověď, kterou nechtějí slyšet. „Nechodí esemeska od Boha: dneska si dej k snídani cornflaky. Je to o nějakém životním nasměrování, o tom, že máte pocit, že jdete správnou cestou a zároveň to má něco dobrého pro ostatní. Že život není jen o mně,“ vysvětluje Müller.

S Bohem se domluví, problém nemají ani s šéfy své pozemské organizace. „Na vedení církve asi občas přijde dotaz od nespokojeného člena církve, kterému se nelíbíme, což je v pořádku, ale vedení nám fandí, podporuje nás a jsme za to rádi, že můžeme fungovat ve svobodné církvi,“ oceňuje Jakub Malý.