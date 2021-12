„Žádný náš pořad nebyl nikým připomínkován,“ vzpomněl Fenič na dobu před třiceti lety

přehrát video Události, komentáře: Třicet let s pořady z dílny Febio Zdroj: ČT24

Začátky popisuje režisér jako východisko z bezradnosti: „Čekal jsem, zda někdo jiný vytvoří nějakou platformu, ve které by se mohli shromáždit čeští filmaři,“ řekl. Po sametové revoluci podle něj nastalo meziobdobí, kdy se rozpadly všechny obvyklé struktury, ať šlo o Filmové studio Barrandov, nebo Krátký film Praha. „Většina umělců především mého a staršího věku, kteří byli zvyklí na stálé zaměstnání, byla velmi nešťastná, “ uvedl. Jeho životní heslo „co si neuděláš, to nemáš“, ale i nečinnost ostatních ho nakonec podnítily k založení vlastního studia. „Nečekal jsem, že to bude nějaká velká firma. Spíš jsem to vnímal jako platformu pro mě a pár přátel,“ prozradil a dodal, že i proto prý název vychází z jeho jména: FEničův BIOgraf. První alternativa k médiím veřejné služby Febio podle něj bylo první soukromou společností, která začala dodávat své pořady České televizi. „Na nás se v podstatě Česká televize učila, jak pak dál spolupracovat s jinými soukromými výrobci,“ konstatoval režisér. Vzpomněl také na výrok Václava Havla, který jeho firmu označil za „štiku v českém rybníku“, protože prý vytvořila přirozenou konkurenci tehdy ještě hodně těžkopádné Československé televizi. „Byli jsme schopni velmi rychle reagovat, naše pořady se probojovaly do hlavních vysílacích časů a měly velkou odezvu,“ doplnil s tím, že mu s přípravou pomáhali nejlepší tvůrci v zemi. GEN měl připomínat nové republice její hodnoty Rozdělení Československa bylo impulzem ke vzniku cyklu GEN, v němž se střídaly portréty českých osobností. Včetně těch, které se narodily na Slovensku a žily a pracovaly v Česku, jako například Hana Hegerová. Již od voleb v roce 1992 prý Fenič cítil, že se rozpad blíží, a tehdy přišel s nápadem na Gen.

Odkaz Přehled dílů pořadu Gen

„Já jsem Slovák, takže pro mě to nebylo jednoduché přijmout, že země, kde jsem se narodil, se rozpadla,“ řekl režisér a vysvětlil důvody vzniku série: „Myslel jsem si, že bude nutné nové České republice připomenout hodnoty, ze kterých by měla vycházet a které předtím byly popírané.“ Česká soda už by dnes neprošla Také populární satirický pořad Česká soda pocházel z dílny společnosti Febio. Podle Feniče by ale v dnešní době něco takového nemohlo projít. „Žádný náš pořad nebyl nikým připomínkován. Co jsme natočili, bylo pouze na mé zodpovědnosti.“ To, co tehdy přinesl na kazetě, prý Česká televize odvysílala v nezměněné podobě. „Febio bylo dítětem sametové revoluce a vzniklo v tom nadšení. A tím, že bylo první, nebyla ještě přijata žádná pravidla,“ zavzpomínal na tehdejší dobu. Veřejnoprávní televize si podle něj ještě vyjasňovala, co je veřejnoprávnost, a proto se k tvůrcům chovala s určitou nejistotou.