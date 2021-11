Umění je důvod, proč nevyhazovat tašku s nákupem

Jan H. Vitvar v úvodu knihy zmiňuje, že historky z podsvětí výtvarné kultury, jak zní podtitul, napsal z rozčilení. „Obecně mě štve, že si spousta lidí myslí, že umění nerozumí, že je pro ně složité, takže jim nic nemůže dávat. Snažím se v knížce vysvětlovat, že umění zdaleka není tak nesrozumitelné, jak se třeba na první pohled tváří. A to že nerozumíte umění, neznamená, že byste ho měli nesnášet, natož ničit,“ upřesňuje.

Ničení děl se ale někdy děje neúmyslně. Například nadávající nákupní tašku Krištofa Kintery, která se dostala na přebal knížky, v pardubické galerii omylem rozebrala uklízečka. Myslela si, že napěchovanou igelitku na výstavě zapomněl nepozorný návštěvník. „Nemám jí to vůbec za zlé,“ podotýká Kintera, „pro mě to byl důkaz, že se to povedlo celkem věrně vyhotovit, například okurka není pravá.“

To není umění, ale…

Publikace uvádí i příklady, kdy lidé považovali za umění něco, co uměním nebylo. „Jeden kluk si udělal legraci, položil v galerii na zem brýle a lidé si je fotili, protože si mysleli, že je to umělecké dílo,“ prozradil Vitvar. Podobné historky ale prý nezmiňuje proto, aby pobavil nebo naznačil, že umění vlastně nic neznamená. „Na těchto krajních polohách je dost často vidět, v čem může být umění silné. I příklady zničeného umění naopak umělecké dílo povýšily na nezapomenutelnou věc,“ domnívá se.

Mezi uměním a jeho diváky se vyskytují i vážnější nedorozumění. „Vybral jsem pár důvodů, které mě osobně dlouhodobě rmoutí. Třeba to, že lidé nerozumí umění jenom kvůli tomu, že jim přijde málo české, nebo že je to spíš politika než umění, nebo že je to spíš pornografie než umění. Umění se zbytečně brání a škatulkují ho jinam než do kulturní sféry,“ vyjmenovává.