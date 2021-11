Soud potvrdil podmínky pro umělce, kteří vyměnili standartu za trenýrky

Pražský městský soud svým rozhodnutím potvrdil dubnový verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1, který umělce nepravomocně potrestal šestiměsíční podmínkou s ročním odkladem, tedy nejnižším možným trestem.

Podle rozsudku se dopustili výtržnictví, poškozování cizí věci a krádeže. Všem hrozilo až tříleté vězení. Správě Pražského hradu mají také zaplatit pokutu přes 60 tisíc korun. Obvodní státní zastupitelství se ale tehdy proti verdiktu odvolalo. Nesouhlasilo s mírným trestem i s náhradou škody. Soudní znalec vyčíslil cenu standarty na 8400 korun, což měli také umělci zaplatit.

Podle státní zástupkyně Zuzany Beňové by ale měli zaplatit pořizovací cenu, tedy částku 33 tisíc. Nyní ovšem státní zástupce Stanislav Potužník uvedl, že do trestu by bylo potřeba zasáhnout jen v případě, že by byl nepřiměřeně přísný. Uložení pokuty ve výši 10 tisíc korun dal ke zvážení soudu.

Právní zástupce Hradu Marek Nespala se proti rozsudku obvodního soudu také odvolal. Aktuálně trval na tom, že umělci poškodili Českou republiku a její státnost a soukromí. Za nemajetkovou újmu chtěl proto 300 tisíc korun. Obvodní soud ho odkázal na civilní řízení, což odvolací senát potvrdil. Podle obhájce umělců Michala Pokorného by bylo uložení pokuty nepřiměřené.