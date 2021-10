Ji.hlava ocenila Čiary a Bratrství. Diváci vyzdvihli Nebe

Výtvarný, černobílý snímek s orchestrální hudbou Čiary vyhrál v hlavní kategorii Opus Bonum. Získal tak cenu za nejlepší světový dokument. Představuje problémy současné Bratislavy spolu s intimními portréty jejích obyvatel v audiovizuální básni o moderním životě ve městě. Popisuje hluk nové výstavby, kolabující dopravu i rostoucí ceny bytů.

„Bylo to poprvé, co jsme film pouštěli divákům v kině. Překvapilo nás, jak moc se napojili na náš smysl pro laskavý humor. Toho si velmi vážím,“ řekla režisérka Barbora Sliepková.

Nejlepším českým filmem se stalo Bratrství italského režiséra Francesca Montagnera. Ten několik let sledoval dospívání tří bosenských bratrů. Jejich přísný otec, který syny vedl k islámu, skončil ve vězení. Oni sami hledají, kým budou.

„Přestože to je rodina radikálních muslimů, věřím, že to je film, se kterým se může ztotožnit řada z nás. Bez ohledu na to, kde geograficky umístěni jsme,“ uvedla producentka Dagmar Sedláčková.

Cenu diváků si odneslo Nebe. Film novináře Tomáš Etzlera a Adély Špaljové o životě v čínském sirotčinci. „Je to film, který apeluje na nějaké základní hodnoty, od kterých se naše společnost - obecně světová, nejen ta čínská – odchyluje,“ přiblížila střihačka a režisérka Špaljová.