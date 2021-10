Ji.hlava se podívá do hlavy Olivera Stonea, běloruské opozice i jihlavských rybářů

Cena pro Janu Ševčíkovou

Jihlavský festival je soutěžní. Hlavní sekce zvlášť posuzují zahraniční snímky (Opus Bonum) a tuzemské (Česká radost).

Cenu už má jistou filmařka Jana Ševčíková (Starověrci, Opři žebřík o nebe), která při zakončení pětadvacátého ročníku převezme cenu za přínos světové kinematografii.

„Jana Ševčíková předběhla dobu. Vždy lpěla na vlastní nezávislosti a filmy natáčela výhradně ve vlastní produkci, a to i v době, kdy to zdaleka nebylo běžné. Její hluboká empatie, odevzdanost filmovému tvaru, živelnost i autentický humanismus procházejí celým jejím filmovým dílem a jsou ozdobou nejen českého, a nejen etnografického filmu,“ vysvětluje Hovorka.

Umělá inteligence a virtuální realita

Festivalové ceny doznají nové podoby. Stojí za ní česko-argentinský výtvarník Federico Díaz. „Nepůjde o jednu cenu, která by se každý rok opakovala. Federico Díaz letos začal vyvíjet dlouholetý projekt, ve kterém učí umělou inteligenci zkoumat a následně přepsat emocionální sdělení do grafického zápisu,“ prozradil Hovorka.

„V letošním roce půjde o skicu, protože jsme úplně na začátku. Ale věřím, že už příští rok dostane každý oceněný film svůj vlastní zápis,“ doplňuje Díaz. Předlohou pro první test celého projektu se stal twitterový účet bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nové technologie nepromluvily jen do cen, Ji.hlava pozve diváky také do virtuální reality. Především ale přehlídka dokumentárních filmů počítá se skutečnou realitou – s návratem do kinosálů, kde se mohou diváci potkat i s tvůrci, to vše za dodržení potřebných opatření. Dokumentům se bude věnovat do konce října.