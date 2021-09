Tuzemské filmové festivaly zajímá Stephen Daldry, plasty ve vodě a hrnec smíchu

Ještě v pátek a v sobotu se mohou diváci v Novém městě nad Metují pobavit novými českými komediemi. Do programu se jich dostalo dvanáct. „Pět filmů jsme měli vyprodáno, což nebývá,“ pochvaluje si ředitel Zdeněk Krákora. Podle něho zaznamenává přehlídka letos nejlepší návštěvnost za posledních šest let.

Filmové cestování s náčelníkem Stinglem i egyptologem Bártou

V Hluboké nad Vltavou se zabývají vodou, mořem a oceány. Stejnojmenný festival se zaměřuje pestrý život pod hladinou a jeho ochranu, letošní téma cílí na plasty. „Každý den používáme plasty, všechno balíme, během covidu se produkce plastu ještě znásobila,“ upozorňuje prezident festivalu Steve Lichtag.

Jako filmař se proslavil záběry bílých žraloků, v programu se ale objeví jeho nejnovější dokument o cestovateli, etnografovi a indiánském náčelníkovi Miloslavu Stinglovi. „Doktor Stingl byl fenomén, který se nám dlouho v zemi neobjeví. Uměl osmnáct jazyků, to mu otvíralo cestu k různým etnikům. Byl to podivín, práce s ním byla náročná, ale když dostal svoji svíčkovou, tak to s ním bylo báječné, škoda, že se nedožil premiéry,“ vzpomíná na natáčení. Dokument Stingl – Malý velký Okima uvádějí od září také česká kina.

Svět procestovali i další hosté festivalu. Například zpěvák Dan Bárta, který ovšem do Hluboké přijel jako entomolog zajímající se o vážky, nebo egyptolog Miroslav Bárta, který v sobotu na základě své knihy Sedm zákonů pohovoří o fungování civilizací. Fotograf Antonín Kratochvíl se návštěvníkům představil jak v dokumentu, který o něm vznikl, tak na výstavě. Jeho snímky z Galapág jsou k vidění i po skončení festivalu.