M*A*S*H bojuje humorem proti smrti poprvé i na českém jevišti. Seriál bavil 11 let

Radar se vrací, úspěch ne

Přestože v knižní předloze je jen jedním z charakterů, zejména v seriálu se tahounem stal zmíněný Hawkeye. Jeho představitel Alan Alda se postupně začal na seriálu podílet i autorsky, mimo jiné režíroval úplně poslední epizodu. A přitom prý s podpisem smlouvy dlouho váhal, nechtěl se upisovat televiznímu projektu, který by mohl trvat až pět let.

Bez Aldy se v první půlce osmdesátých let pokusil na úspěch navázat ještě seriál M*A*S*H – co bylo potom, pro nízkou sledovanost byl ale brzy zastaven.

Všemi třemi „MASHy“ prošel z hlavních postav jen jeden herec – Gary Brughoff. Nesmělého vojenského úředníka „Radara“ O'Reillyho hrál jak v původním celovečerním snímku, tak v seriálu, odkud odešel, protože se začal cítit vyhořelý. Hostoval ale později v pokračování, jemuž se popularitu fiktivní polní nemocnice už nepodařilo vzkřísit. Opakující se přání, aby se známé postavy opět sešly v novém seriálu, označil Brughoff později za „kuriózní“. „Lidé mají zřejmě potřebu vidět, že jsme stále ještě přátelé,“ podotknul.

Nemůžeme ignorovat diváky, ale…

Divadelní hra amerického dramatika Tima Kellyho vychází z Hookerovy knihy, podle režiséra pražského nastudování Petra Svojtky ale přesto nejde být seriálem neovlivněn. „Samozřejmě nemůžeme úplně ignorovat diváky a hrát o úplně jiných postavách,“ připouští režisér, který na divadlo převedl také sitcom Ajťáci. „Ale v ničem se neinspirujeme, jak to hrál Alan Alda nebo Donald Sutherland,“ dodává.

V roli vtipálka Hawkeyeho americké herce na divadle vystřídá Zbigniew Kalina. Do českého„MASHe“ se také po více než dvaceti letech vrátil Jiří Lábus – jako anonymní hlas v tlampači.

Vršovické divadlo MANA uvede M*A*S*H opět až po divadelních prázdninách, pokud by chtělo trumfnout seriál, muselo by hru na repertoáru držet jedenáct let. Poslední díl Na shledanou, sbohem a amen v únoru 1983 trhal v Americe rekordy ve sledovanosti, před televizi usedlo 125 milionů seriálových příznivců. Pár minut po skončení stoupl odběr vody v New Yorku o 6,7 milionů galonů. Vysvětlení: lidé nechtěli přijít o žádný záběr a s odskočením si prostě počkali.