Život je tragikomický, říká devadesátiletá Jiřina Bohdalová. Ve svých rolích umí dojmout i pobavit

Záchranu v nelehkých časech jí nabídl Jan Werich, k němuž hned po škole nastoupila do angažmá. On jí prý také poradil, jak se vykroutit z nátlaku StB. Nicméně v seznamu Státní bezpečnosti byla zaznamenána, jak se ukázalo po revoluci v roce 1989. Soud ale konstatoval, že je ve svazcích uvedena neoprávněně a její evidenci zrušil.

„Život je tragikomický. To není tak, že by byl člověk pořád veselý, to by byl blázen.“

Před pár týdny dotočila komedii Vánoční příběh režisérky Ireny Pavláskové, který by měl přijít do kin na konci roku. Hraje v ní věhlasnou herečku, která řeší maléry svého syna v podání Karla Rodena. Učila se i repliky ve francouzštině.

„Já to tak nikdy neberu, že je to psychicky nebo fyzicky náročná role,“ uvedla s tím, že když roli vezme, tak už neřeší, zda to bude těžké. „Já jsem byla hlavně spokojená, že to je příběh, který je uvěřitelný. Nebylo to takzvaně vycucané z prstu, a to já dělám vždycky ráda,“ sdělila. Natáčet měla i celovečerní dokument, práci s režisérem Jiřím Strachem ale zastavila pandemie.